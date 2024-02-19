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汽車貼「中打」裝警示燈出沒屏東 車商落網辯稱好玩

中央社／ 台中19日電

二手車商涂姓男子在自小客車車身張貼「中部打擊中心」字樣，還裝上警示燈在屏東地區出沒，刑事局「中打」獲報後日前循線逮獲，他落網時辯稱只是好玩，警訊後送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，警方日前接獲情資指出，有不明人士於汽車車身兩側張貼「中部打擊中心」字樣，並懸掛警示燈於南部地區出沒，因近期曾發生詐騙集團成員假冒警察黑吃黑，或假刑警詐財騙色等案件，刑事局中打立即聯合高雄市警察局刑事警察大隊組成專案小組偵辦。

案經警方依據情資，掌握可疑車輛曾出現的地區及時段後，調閱路口監視器過濾清查出涉案車輛車牌，鎖定屏東縣42歲涂男涉案；警方蒐證完備後，於今年1月22日在屏東地區埋伏，成功攔查涂男駕駛車輛，並在車上查扣警示燈、蜂鳴警報器及揚聲器等證物，但車身中打字樣已撕下。

警方查出，涂男為二手車商，自民國112年12月初，在自小客車車身張貼「中部打擊中心」等字樣於道路上遊走，容易讓一般民眾誤認為刑事警察局中部打擊犯罪中心偵防車，且涂男曾於市區道路懸掛警示燈行駛，讓民眾誤以為是執行公務的偵防車而禮讓優先行駛。

涂男到案後辯稱，他張貼「中部打擊中心」字樣僅是因為好玩，本來想貼屏東或高雄警局貼紙，但因擔心被警方發現，才改貼「中部打擊中心」，不知道因此觸法。

警方全案訊後，將涂男依涉犯刑法冒充公務員行使職權罪嫌函送屏東地檢署偵辦，並持續釐清涂男車輛是否涉及其他不法案件。

屏東縣 情資 警察

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