1個月2起車禍 台9線南迴公路這處「休息站」又出事

省道台9線南迴公路今天中午發生自撞車禍，許姓男子載著友人由南往北開往台東市，行經422.1公里南興路段，因不明原因撞上對向車道旁的「南興休息站」廣告立柱，車子翻轉，車頭全毀，車上兩人受傷送醫。事故路段上月剛發生1起自撞車禍，警方呼籲駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車。

上月17日，53歲洪姓男子駕駛休旅車由南往北行駛，行經台9線422.1公里路段，因不明原因失控跨越雙黃線，撞上路邊檳榔攤鐵皮屋，洪男送醫後無大礙。

今天下午近1點，大武警分局大武派出所又接獲報案，台9線422.1公里大武鄉路段發生交通事故，65歲許姓男子載著52歲顎姓友人往台東市方向行駛，途經422.1公里路段，車子突然逆向撞及對向路旁休息站廣告立柱，許男及乘客皆受傷，送往台東馬偕醫院救治。