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影／越南移工失聯藏台2年 最後栽在台中24小時網咖

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局轄內經常有外籍移工造訪，其中不少有業者經營24小時的網咖，警方擔心網咖因出入叫多元，成為治安死角，經常會安排臨檢勤務，14日晚間警方前往臨檢時，發現一名外籍男子馬上起身，躲進廁所內，警方在廁所外守候，雖然男子面對警詢一度裝傻，但仍被查出是失聯2年的越南籍黃姓移工，依法遣送出境。

第一警分局大誠所針對轄內的24小時營業網咖，都會安排不定期臨檢勤務，主因是一分局所轄的外籍移工多，網咖出入人士多元，可能成為治安死角，14日晚間9時許，大誠所警員吳耀宗、廖柏皓前往轄內一間網咖臨檢。

兩警發現一進店內，一名身穿深色外套的外籍男子馬上起身，隨後躲進廁所內，警方記住男子衣著特徵後，繼續盤查其他店內顧客，男子以為已逃過法眼，從廁所離開時，沒想到警方就在廁所門外守候。

警方盤查男子證件時，男子不配合，還用中文直說「不知道」，也作勢翻找自己衣物口袋，企圖營造身上沒有證件的假象，以規避查緝，但眼尖警員仍在男子翻找過程，發現男子的確有攜帶健保卡，男子才配合繳出。

警方查驗身分後，發現男子是越南籍的黃姓移工（22歲），已被通報失聯超過2年時間，全案在警詢後，依法移送移民署台中專勤隊，依入出國移民法，遣送出境。

第一警分局長鍾承志呼籲，法網恢恢疏而不漏，打擊犯罪、維護治安是警察的職責，分局秉持嚴正執法，貫徹維護治安的決心，強力掃蕩不法分子，共創宜居社會環境。

越南籍黃姓移工在台失聯2年，14日被警方發現藏身在台中一家網咖內，依法遣送出境。記者陳宏睿／翻攝
越南籍黃姓移工在台失聯2年，14日被警方發現藏身在台中一家網咖內，依法遣送出境。記者陳宏睿／翻攝
越南籍黃姓移工在台失聯2年，14日被警方發現藏身在台中一家網咖內，依法遣送出境。記者陳宏睿／翻攝
越南籍黃姓移工在台失聯2年，14日被警方發現藏身在台中一家網咖內，依法遣送出境。記者陳宏睿／翻攝

廁所 移工 臨檢

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