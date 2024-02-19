仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法
江姓男子日前騎車未在大安區巷弄路口停車再開，4天內2次違規，收到2張科技執法共2400元罰單，他不滿警示牌太小認為「被坑」，憤怒作詞譜曲嘲諷，事後更在開罰單的大安警分局面前唱跳。對此，警方說路口「停」字標誌牌設置明顯未遭到遮蔽，執法無虞，呼籲民眾遵守停讓規定，維護交通安全。
警方指出，當事者江男（28歲）分別在1月13日中午12點47分，以及1月17日中午12點12分，行經仁愛路四段71巷與敦化南路一段270巷口，未依規定於停止線停車再開，遭科技執法取締。
針對江男指控警示牌太小，警方說，經確認，敦化南路一段270巷往東有設置「停」字標誌牌，設置處明顯未遭到遮蔽，且有加裝LED「科技執法」跑馬燈警示，又執法前有上網公告，執法無疑義。
江男將創作的科技執法嘲諷曲上傳抖音，曲風輕快、洗腦，上傳逾10天累積近80萬人觀看，昨天又上傳一則在大安警分局面前唱跳的影片，至今超過30萬人觀看；不少人在影片留言詢問，停車再開到底要停多久？
警方說，法規並無規定要停幾秒，停車再開的重點是，要將車子在停止線完全停下，左右查看再起步，若只是「減速通過」仍會被科技執法偵測。
警方表示，該路口是北市第1個巷弄口科技執法，由於鄰近校園（復興高中），又該路口「未依規定停讓」頻繁發生事故，才會在今年元旦起，啟用科技執法；據統計，1月就取締多達415件。
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