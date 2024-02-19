男酒後揮刀揚言引爆瓦斯 警、消對峙2個多小時合力壓制

屏東縣枋寮警分局昨晚間7點多接獲報案，枋寮鄉隆山村發生一起疑家庭糾紛，警方到場發現，42歲葉男疑因長期失業心情低落，家中酗酒摔東西發洩情緒，警方抵達現場時葉將自己反鎖屋內並開啟瓦斯作勢放火，雙方對峙兩個多小時候，最後警方、消防人員合力將葉男壓制送醫。

枋寮警分局指出，趕到現場後，擔心葉男在屋內密閉空間點燃瓦斯造成更大傷亡，屋外持續溝通喊話，並勸誡葉民冷靜出面。雙方對峙兩個多小時，晚間9點15分，葉打開家中鐵捲門時，手持開山刀及打火機欲點燃瓦斯。

正當葉男開啟瓦斯之際，消防隊員開水柱噴射葉男，警方上前噴灑辣椒水及擊發電擊器將葉男壓制，並派遣員警戒護送往枋寮醫院就醫，葉男的手腳擦挫傷。