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男酒後揮刀揚言引爆瓦斯 警、消對峙2個多小時合力壓制
屏東縣枋寮警分局昨晚間7點多接獲報案，枋寮鄉隆山村發生一起疑家庭糾紛，警方到場發現，42歲葉男疑因長期失業心情低落，家中酗酒摔東西發洩情緒，警方抵達現場時葉將自己反鎖屋內並開啟瓦斯作勢放火，雙方對峙兩個多小時候，最後警方、消防人員合力將葉男壓制送醫。
枋寮警分局指出，趕到現場後，擔心葉男在屋內密閉空間點燃瓦斯造成更大傷亡，屋外持續溝通喊話，並勸誡葉民冷靜出面。雙方對峙兩個多小時，晚間9點15分，葉打開家中鐵捲門時，手持開山刀及打火機欲點燃瓦斯。
正當葉男開啟瓦斯之際，消防隊員開水柱噴射葉男，警方上前噴灑辣椒水及擊發電擊器將葉男壓制，並派遣員警戒護送往枋寮醫院就醫，葉男的手腳擦挫傷。
警方依職權通報家庭暴力事件，並協助申請緊急保護令，並將葉男依涉嫌刑法第173條放火罪及第305條恐嚇公共安全罪現行犯移送偵辦。
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