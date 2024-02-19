賓士併排違停翹二郎腿悠哉吃餐盒 新莊警：可罰600元

新北市新莊區前天有2個年輕人，將賓士轎車併排違停在福營路某連鎖采耳SPA館門前，打開後行李箱蓋，翹起二郎腿坐在車後悠哉吃餐盒，後車被妨礙通行氣到將行車記錄影像貼網。警方表示若收到檢舉將開罰600元以下罰鍰。

新莊區福營路雙向各只有1線車道，這輛賓士車前天晚上10時30分左右，罔顧他人行車權利併排違停，導致雙向車流無法順利通行，只能停下互相禮讓，等對向車輛通過之後，再趁空檔繞行，引起駕駛人不滿，事後將行車記錄影像貼到YouTube「wowchout-地圖型行車影像平台」。