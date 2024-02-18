台74線南屯段傳火燒車！他聞異味下車驚見起火 老夫妻倉皇逃生

台中市劉姓男子在今天下午1時許，駕駛三菱休旅車，行經台74線快速道路6.7k時，車輛因不明原因冒煙，隨後起火燃燒，幸好沒有造成人員傷亡，路況已在今天下午2時25分排除，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

台中市第四警分局在今天下午1時53獲報，南屯區台74線快速道路往南6.7k處有火燒車案件，黎明所警員據報前往。

經查，劉姓老翁（76歲）開車載林姓女妻子（71歲）行經案發地點時，車輛有異味，劉下車查看時，轎車引擎室冒煙起火。

消防人員獲報後派員到場滅火，員警在現場警戒、疏導車流，火勢在今天下午2時5分撲滅、2時25分解除交通管制，現場無人受傷，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。