聽新聞
test
0:00 / 0:00
台74線南屯段傳火燒車！他聞異味下車驚見起火 老夫妻倉皇逃生
台中市劉姓男子在今天下午1時許，駕駛三菱休旅車，行經台74線快速道路6.7k時，車輛因不明原因冒煙，隨後起火燃燒，幸好沒有造成人員傷亡，路況已在今天下午2時25分排除，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。
台中市第四警分局在今天下午1時53獲報，南屯區台74線快速道路往南6.7k處有火燒車案件，黎明所警員據報前往。
經查，劉姓老翁（76歲）開車載林姓女妻子（71歲）行經案發地點時，車輛有異味，劉下車查看時，轎車引擎室冒煙起火。
消防人員獲報後派員到場滅火，員警在現場警戒、疏導車流，火勢在今天下午2時5分撲滅、2時25分解除交通管制，現場無人受傷，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言