外送員穿警察舊款雨衣 警：車主非警察將通知到案說明

台北橋下昨日傳出，有名外送員穿著警察police字樣的雨衣，騎車上路，大同警分局表示，該外送員穿著的為舊款警察雨衣，機車車主也非警察同仁，將通知其到案說明。警方呼籲，公然穿有公務員服飾恐有觸法之虞，可處1萬5千元以下罰金。

全案起源於，昨天下午台北橋下有名外送員騎機車，穿著有警察police字樣的雨衣，騎車畫面遭網友po上社群「這外送員記得去警察局說明喔」引發議論。