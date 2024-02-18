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外送員穿警察舊款雨衣 警：車主非警察將通知到案說明

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北橋下昨日傳出，有名外送員穿著警察police字樣的雨衣，騎車上路，大同警分局表示，該外送員穿著的為舊款警察雨衣，機車車主也非警察同仁，將通知其到案說明。警方呼籲，公然穿有公務員服飾恐有觸法之虞，可處1萬5千元以下罰金。

全案起源於，昨天下午台北橋下有名外送員騎機車，穿著有警察police字樣的雨衣，騎車畫面遭網友po上社群「這外送員記得去警察局說明喔」引發議論。

民生西路派出所今指出，該機車車主非警察同仁，但其穿有標示警察的衣物，為舊款雨衣，已非現行警察所使用的雨衣，將通知到案說明，釐清是否有其他意圖。大同分局呼籲，公然穿有公務人員服飾或、徽章或官銜，恐有觸犯刑法第159條之嫌，可處1萬5千元以下罰金，請民眾勿隨意穿有警察標示衣物，避免觸法。

外送員穿著警察舊款雨衣，警方將通知他到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
外送員穿著警察舊款雨衣，警方將通知他到案說明。記者蕭雅娟／翻攝

外送員 警察 車主

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