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雲林驚傳嚴重車禍！2客車相撞車頭全毀 2人無呼吸心跳送醫搶救

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣消防局今天下午4點58分獲報，土庫鎮奮起里發生一起嚴重自小客車相撞事故，2輛車共3人，其中2人（1男、1女）失去呼吸心跳緊急送往中國醫藥大學北港附設醫院及虎尾若瑟醫院搶救中，另一名男性傷者也已送醫救治中，詳細事故發生原因警方正在現場調查釐清。

土庫鎮奮起里2輛自小客車今天下午接近5時許發生相撞事故，雲林縣消防隊出動元長、土庫及褒忠分隊救護車及破壞器材車等車組前往現場搶救，據了解現場共3名傷者，其中2人受困車內，救護人員到場時人員失去呼吸心跳，送醫急救中。

消防局指出，土庫91載送黑色自小客車副駕駛女性（約35歲）、20多歲駕駛男性OHCA，分別由土庫91、元長91送往北媽及若瑟醫院搶救；另一輛白色小客車48歲駕駛男性，胸痛意識清醒，由褒忠91送北媽。

雲林縣土庫鎮奮起里今天下午接近5時許發生一起2輛車自小客車相撞事故，現場3名傷者其中2人（1男、1女）失去呼吸心跳正在醫院搶救中。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣土庫鎮奮起里今天下午接近5時許發生一起2輛車自小客車相撞事故，現場3名傷者其中2人（1男、1女）失去呼吸心跳正在醫院搶救中。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣土庫鎮奮起里今天下午接近5時許發生一起2輛車自小客車相撞事故，現場3名傷者其中2人（1男、1女）失去呼吸心跳正在醫院搶救中。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣土庫鎮奮起里今天下午接近5時許發生一起2輛車自小客車相撞事故，現場3名傷者其中2人（1男、1女）失去呼吸心跳正在醫院搶救中。記者陳苡葳／翻攝

車禍 雲林

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