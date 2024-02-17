影／三煞噴辣椒水擋路只為討3萬 新北警快打到秒壓制帶回查辦
龔姓男子去年投資失利，陸續向多家地下錢莊借貸卻無力還債。這個月16日大年初七中午，龔男在新北市三峽老街被討債3男遇到，3煞大聲要龔男下車還錢，還以車擋車、辣椒水噴灑，阻止龔男去路。三峽警分局獲報到場將3人壓制，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。
據了解，被害人龔姓男子（40歲）去年因投資失利，陸續向多家地下錢莊借錢，為了付利息，只能再向其他地下錢莊借錢還息，就這樣利滾利越滾越大根本就沒法還錢，乾脆失聯躲債。
這個月16日大年初七中午12時許，龔男中午休息在三峽大同路吃完午餐準備開車離開，不料，卻遇到李（21歲）、林（24歲）、陳（25歲）3名男子攔車，要向他追討3萬元欠債。
只見3男用黑色賓士車阻擋龔男去路，還拿出辣椒水狂噴、動手敲打龔男座車車身，嚇得龔男趕緊打電話報警。警方獲報快出動打警力不到1分鐘就趕抵現場，將3煞壓制在地，並搜出長棍、辣椒水、摺疊刀及大聲公，一併帶回偵辦。
偵詢時，李、林、陳3男坦承是替友人討債3萬，警方懷疑3人是地下錢莊委託討債，警詢後依妨害秩序、恐嚇、強制、毀損及傷害等罪移送3人法辦，另擴大追查幕後犯罪集團到案依法究辦。
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