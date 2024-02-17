影／不要命？高雄計程車撞飛人 警查影像...行人竟站快車道

高雄市前鎮區今天凌晨發生計程車撞上行人車禍，警方檢視計程車的行車記錄器影像，發現車禍發生前，行人竟是站在快車道上，才遭計程車撞得噴飛，確實肇事原因由警方調查中。

今天凌晨5時許，高雄市前鎮區民權二路口與廣西路口發生車禍，警方據報到場，得悉65歲的傅姓計程車司機，撞傷行人金姓男子（47歲），金姓男子輕微受傷，要自行就醫，傅姓司機未受傷。

警方查閱計程車的行車記錄器影像，發現計程車當時沿民權二路快車道北向南行駛，接近廣西街時，金姓男子竟然站在民權二路內側快車道，被撞得雙腳朝天，撞裂計程車前擋風玻璃後落地受傷。金姓男子稱他當時是要過馬路。