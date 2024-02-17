影／高雄情侶騎車闖紅燈警問話鴨子聽雷 手機照露餡遭上銬

越南籍阮姓男子前天下午騎機車搭載同鄉阮姓女友，在高雄市鳳山區一處路口闖紅燈，警網攔查問話，兩人卻「鴨子聽雷」，後阮女交證件被查出是失聯移工，阮男卻悶不吭聲，警方從其手機翻拍證件資料，查出他不僅失聯，還是詐欺通緝犯，將兩人雙雙逮捕。

鳳山警分局文山派出所員警前天下午4時許，巡邏行經經武路與鳳松路口時，發現越南籍阮姓男子（44歲）與阮姓女子（42歲）騎機車雙載，在路口紅燈違規左轉，遂趨前攔查。

當時後座的阮女乖乖交出證件供警方盤查，被查出是前年6月入境台灣，當年10月即失聯的移工；警方轉而查證阮男身分時，他卻頻搖頭，稱無法正常回應警方的問答，並頻揮手示語言不通、聽不懂，此舉讓警方懷疑身分不單純。

後警方檢視阮男手機，發現有翻拍的證件照片，從資料查詢，發現阮男從2019年2月即入境，2021年4月間失聯，不僅逃亡近3年，還因涉及詐欺案，去年4月遭通緝。