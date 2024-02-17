影／高雄情侶騎車闖紅燈警問話鴨子聽雷 手機照露餡遭上銬
越南籍阮姓男子前天下午騎機車搭載同鄉阮姓女友，在高雄市鳳山區一處路口闖紅燈，警網攔查問話，兩人卻「鴨子聽雷」，後阮女交證件被查出是失聯移工，阮男卻悶不吭聲，警方從其手機翻拍證件資料，查出他不僅失聯，還是詐欺通緝犯，將兩人雙雙逮捕。
鳳山警分局文山派出所員警前天下午4時許，巡邏行經經武路與鳳松路口時，發現越南籍阮姓男子（44歲）與阮姓女子（42歲）騎機車雙載，在路口紅燈違規左轉，遂趨前攔查。
當時後座的阮女乖乖交出證件供警方盤查，被查出是前年6月入境台灣，當年10月即失聯的移工；警方轉而查證阮男身分時，他卻頻搖頭，稱無法正常回應警方的問答，並頻揮手示語言不通、聽不懂，此舉讓警方懷疑身分不單純。
後警方檢視阮男手機，發現有翻拍的證件照片，從資料查詢，發現阮男從2019年2月即入境，2021年4月間失聯，不僅逃亡近3年，還因涉及詐欺案，去年4月遭通緝。
警方當場將兩人上銬逮捕，警詢後，除將阮男帶回台南地檢報到外，並將2人依違反入出國及移民法帶往內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊歸案。
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