快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門7旬老翁出海收網不慎落海 空拍機玩家發現撿回一命

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

家住金寧鄉湖下的7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，他只能趴在浮具載浮載沈，相當危險，好在被在金門大橋附近玩空拍機的吳家興發現，他趕緊協助報案，消防人員獲報後火速將人救起，楊姓老翁有點失溫，生命徵兆正常，目前送署立金門醫院觀察。

金門消防局第一大隊副大隊長戴紹恩表示，今天中午12點26分，接獲民眾報案指出，看到金門大橋附近有人掛在保麗龍浮具上載浮載沈，相當危險，由於天氣寒冷，潮流很快，感覺老翁的狀況很不好。消防局獲報派出IRB船艇2輛與6部各式救難車輛到場搶救。

消防人員到場後，果然在大橋面對烈嶼端的左側700公尺處發現老翁，趕緊下海救援，附近的漁民也出動竹筏到場協助，在20分鐘內將老人家救上岸，但老翁有點受到驚嚇，好在生命徵兆穩定，趕緊協助送醫。

據了解，吳家興剛好在附近玩空拍機與相機，意外發現靠近金門大橋的海域鏡頭裡有人載浮載沈，趕緊通報消防單位。

據了解，老翁疑家住金寧鄉湖下的7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海似未掌握潮汐時間，才發生意外；附近民眾得知消息也到場關切，目擊民眾說，老翁三不五時就會出海，可能今天東北季風大，不慎從浮具上摔落，好在有「貴人」發現，才撿回一命。

7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，從金門大橋上看到老翁載浮載沈。圖／民眾提供
7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，從金門大橋上看到老翁載浮載沈。圖／民眾提供
7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，老翁被抬上岸，有點失溫，生命徵兆正常。記者蔡家蓁／攝影
7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，老翁被抬上岸，有點失溫，生命徵兆正常。記者蔡家蓁／攝影
7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，相關單位獲報都到場協助救援。記者蔡家蓁／攝影
7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，相關單位獲報都到場協助救援。記者蔡家蓁／攝影
7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，消防人員出海協助將人救起。記者蔡家蓁／攝影
7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，消防人員出海協助將人救起。記者蔡家蓁／攝影

空拍機 金門大橋

延伸閱讀

老翁勃起障礙「塞3顆電池進尿道」 害陰莖燒傷壞死切除尿道

陸漁船意外 海域陸船驟減 陳福海盼開啟兩岸漁業對談

圖表看時事／越界陸船翻覆事件 一圖了解金門海域2條「隱形的線」在哪

金門縣府舉行「新春團拜」 陳福海曝縣庫已重回70幾億

相關新聞

金門7旬老翁出海收網不慎落海 空拍機玩家發現撿回一命

家住金寧鄉湖下的7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，他只能趴在浮具載浮載沈，相當危險，好在被在金...

影／超心痛！金門男為滅蟻點火整地 反引火警燒毀50輛骨董機車

家住在金沙地區的一名顏姓男子因為發現自家空地附近有紅火蟻，為了要滅蟻，他異想天開想到「火攻」，於是點火整地，沒想到風勢太...

影／騎士見高雄警心虛拚命逃 躲5年落網大街痛哭「不想回去」

高雄大樹區40歲越南籍范姓男子在台逾期居留5年，春節期間晚間騎車外出時，遇警心虛逃逸，過程中，范男衝進巷弄間，還棄車在菜...

高雄少年和母口角負氣逃家 過年7天和屏東友廝混被警找回

高雄16歲陳姓少年7日在家和母親發生口角，後謊稱要外出練舞即負氣離家，不僅拒接家人和陌生來電，連過年春節7天都沒回家；陳...

非首次闖禍！政二代阿鬧遭起底 3年前廢棄眷村拍野戰片

直播主「晚安小雞」過年赴柬埔寨直播造假，被柬國法院判刑2年，罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。同夥「阿鬧」近日遭網友起...

影／無照開千萬豪奢賓士邁巴赫撞前車 她開口10萬央求「別報警」

李姓女子年初二晚上開著價值千萬的Maybach「邁巴赫」，行經新北市淡水區疑未保持安全車距，追撞前方一輛停等紅燈的休旅車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。