金門7旬老翁出海收網不慎落海 空拍機玩家發現撿回一命

家住金寧鄉湖下的7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，他只能趴在浮具載浮載沈，相當危險，好在被在金門大橋附近玩空拍機的吳家興發現，他趕緊協助報案，消防人員獲報後火速將人救起，楊姓老翁有點失溫，生命徵兆正常，目前送署立金門醫院觀察。

金門消防局第一大隊副大隊長戴紹恩表示，今天中午12點26分，接獲民眾報案指出，看到金門大橋附近有人掛在保麗龍浮具上載浮載沈，相當危險，由於天氣寒冷，潮流很快，感覺老翁的狀況很不好。消防局獲報派出IRB船艇2輛與6部各式救難車輛到場搶救。

消防人員到場後，果然在大橋面對烈嶼端的左側700公尺處發現老翁，趕緊下海救援，附近的漁民也出動竹筏到場協助，在20分鐘內將老人家救上岸，但老翁有點受到驚嚇，好在生命徵兆穩定，趕緊協助送醫。

據了解，吳家興剛好在附近玩空拍機與相機，意外發現靠近金門大橋的海域鏡頭裡有人載浮載沈，趕緊通報消防單位。