非首次闖禍！政二代阿鬧遭起底 3年前廢棄眷村拍野戰片

直播主「晚安小雞」過年赴柬埔寨直播造假，被柬國法院判刑2年，罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。同夥「阿鬧」近日遭網友起底，除了是政二代外，3年前曾和直播團隊闖入高雄廢棄眷村拍攝靈異、猥褻等影片，遭法院判刑。

晚安小雞（本名陳能釧）12日直播宣稱深入柬埔寨凱博園區，但開直播沒多久，疑遭突襲毆打失聯，晚安小雞老婆還在臉書貼文聯繫不上對方，隔天下午直播稱已逃出，但事後證實，全是直播團隊自導自演，而柬國14日逮捕晚安小雞及同行者阿鬧，涉嫌散佈不實訊息帶回調查。

經柬國國際記者會向大眾說明後，今天柬埔寨西港省初級法院法官裁定，2人因犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元），這起事件延燒回國內，有網友發現，直播時喬裝柬國士兵的「阿鬧」，母親曾兩度以平地原住民身分，競選台南市議員落敗。

國內網紅亂象層出不窮，甚至為打知名度罔顧法律，就阿鬧來說，這起事件也不是他首次因直播緣故，站上法庭。

3年前，就有直播團隊擅闖高雄市左營區合群新村眷村，拍攝直播一對男女在廢棄建築物內「打野戰」進行親密性行為，當時竟曾引起社會輿論，阿鬧正是直播團隊一員，該團隊四人因妨害風化遭起訴，而該團隊自白是為了拍攝探險直播節目。

當時該團隊無故闖入他人建築物，偶然發現有一對男女正在「打野戰」，團隊4人在角落躲起來，逕自透過臉書直播，將猥褻聲音及影像，供人觀賞。