影／無照開千萬豪奢賓士邁巴赫撞前車 她開口10萬央求「別報警」

李姓女子年初二晚上開著價值千萬的Maybach「邁巴赫」，行經新北市淡水區疑未保持安全車距，追撞前方一輛停等紅燈的休旅車，所幸沒有人受傷。李女下車一開口就明說「沒有駕照」願意以10萬元代價不要報警，休旅車主拒絕，警到場雙方沒有酒駕，肇因待查，警依法開處無照女罰處。

據了解，李姓女子（40歲）這個月11日大年初二晚上近7時許，她開著一輛價值千萬元的名車Maybach「邁巴赫」，沿著新北市淡水區中正東路往淡水方向直行，途中行經中正東路案段與八勢路口，疑因未保持安全車距，追撞前方李男所駕駛的休旅車，導致休旅車後方保險桿凹陷毀損，所幸現場沒有人受困受傷。

怎料，李女下車察看，一見到李男便表明「自己沒有駕照」，還向李男說「只要不報警」她願意支付10萬元修車費，李男一聽當場拒絕。警方獲報到場對雙方進行酒測皆無酒精反應。