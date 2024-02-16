屏東崁頂北院廟喜迎遶境盛會 封路放煙火影片PO出警方開罰
主祀清水祖師的屏東縣崁頂鄉力社北院廟，連續兩天舉行盛大的平安遶境祝壽活動，有民眾PO網指廟會工作人員夜間在圍內村竹圍路上放滿鞭炮，占用道路施放煙火，煙霧彌漫，造成民怨；轄區東港警分局啟動調查，該廟遶境活動有向警方申請路權，占用道路違規部分，已依違反道路交通管理處罰條例開罰。
東港警分局說，經查廟會為崁頂鄉力社北院廟為期2天的平安遶境活動，事先有向警察機關申請路權核准在案，分局事前邀集主辦方召開會議約制要求遵守相關交通規範，遶境活動期間，分局也派遣警力維持各重要路口及進廟交通秩序，遶境在昨晚平安結束。
警方說，經檢視民眾PO網影片中已明顯妨礙交通，占用道路違規部分，道路交通管理處罰條例第82條規定，未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影，或其他類似行為，可處以1200元以上、2400元以下罰鍰，警方已依法對廟方開罰。
警方呼籲，對於宮廟舉辦平安遶境活動，勿妨礙行車交通安全，期望能在宗教信仰與市民生活環境品質間取得平衡，提升民眾生活環境品質。
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