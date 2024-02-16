影／暗夜惡火燒死三重81歲獨居婦 消防局查起火原因

新北市三重區文化北路102巷內一棟民宅2樓，昨天深夜竄出火煙。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經布水線入內救出一名81歲王姓婦人，緊急協助送醫急救仍宣告不治。今天新北市消防局火調人員重回現場勘察，調查起火原因。

據了解，死者王姓婦人（81歲）獨自居住在新北市三重區文化北路102巷內一棟民宅。昨天深夜11時31分左右2樓處突然竄出大量火煙，新北市消防局獲報出動各式搶救車輛32車、消防員76人前往趕抵救援，現場已陷入火海一片。