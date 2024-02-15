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機車行進間突冒煙...瞬間陷火海 翁連忙跳車逃生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生並報警求助，消防人車迅速趕抵將火勢撲滅，疑似機車線路老舊引起，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局第四救災救護大隊今天下午4時接獲報案，新店區新烏路一段與長興路交叉路口，有一輛行駛中的機車突然起火，立即派遣3分隊共計8車19人前往救援。

消防人員到達現場後，發現一輛機車已全面燃燒陷入火海，火勢十分猛烈，車主82歲黃姓男子表示，當時騎機車欲從烏來至新店區，才騎到半路，引擎突然冒出煙來，連忙將機車停靠路邊，隨後機車就起火燃燒，及時跳車逃生無受傷。消防人員立即出水線撲滅火勢，避免影響交通，火勢於下午4時17分完全熄滅。

大隊長陳志瑋提醒，機車自燃的原因可能有多種，例如電線老化、短路、油管破裂、油箱漏油等，建議機車主定期檢查保養，避免發生意外。另外，若發現機車有異常情況，應立即停車檢查，切勿冒險繼續行駛，以免造成火災或交通事故。

新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生。記者王長鼎／翻攝

老化 車主

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