高雄護專女生會男網友過年失蹤 警跨縣市追查找到人

陳姓女護專生（左二）春節期間失蹤，高雄、台中警方連追4天終於找到人。記者林保光／翻攝 高雄某1名護專陳姓女生春節假期失蹤，家人頻聯絡不到她擔心她出意外，在網路貼尋人啟事，並報警協尋。高雄、台中追尋她的行蹤，直到昨天才在網友高雄租處找到她，家人也鬆了一口氣。

據了解，陳姓女生（22歲）1月間玩交友軟體，近半個月結識就讀大學黃姓男子（23歲），陳女迷上黃男，但後來2人因遇事見解不一，黃男回台中后里過年，陳女急於解釋，2月10日大年初一竟隻身離家赴台中。

陳女家人因她大過年不見人影，又聯絡不上，趕緊向高雄市警三民二分局報案，請求警方協尋，並上網貼文找人。

高雄警方查出，陳女2月10日自三民區大豐一路住處到高雄火車站後失蹤。

警方經連日調閱相關監視器及手機定位，查出陳女搭車到台中，跨縣市與台中市警大甲分局追尋陳女下落，分析陳女生活圈友人，才發現陳女最近常聯絡的黃姓男大生就住后里。

但警方發覺，黃男2月13日大年初三已離開台中到高雄，再由高雄警方繼續追查黃男去向，昨天下午才在高雄市新興區租處找到黃男，發現陳女連4天都和黃男在一起，將她帶回派出所，通知家長帶陳女回家。

警方表示，陳在離家期間並無遭受任何的控制或脅迫情事，家人也對警方的協助深表感謝。