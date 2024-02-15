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影／北宜公路春節防飆 警扣6輛雙B車...一字排開都「掛假牌」
新北市坪林區北宜公路執行春節防飆，新店警方連日來共查扣6輛雙B汽車，一字排開停放在坪林分駐所前，十分醒目，據了解，違規汽車涉嫌掛假車牌或懸掛他車車牌。警方已依違反道交條例第12條扣牌並當場移置保管外，使用偽造牌照部分，依違反行使偽造特種文書罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新店警分局坪林分駐所員警在今年過年期間執行防飆勤務，在本月12日至14日兩天內，在北宜公路坪林路段陸續攔查6輛因車籍與外觀不符的雙B汽車，經查車身號碼發現均為俗稱貼牌的AB車，其中5輛屬於吊扣期間、1輛已向監理站通報停駛；另警方查出，其中亦有2輛汽車使用疑似網購偽造牌照，其餘4輛則是因牌照遭吊扣，而懸掛他車車牌行駛。
新店警方已將6輛違規雙B汽車依違反道交條例第12條扣牌並當場移置保管外，駕駛白色賓士C180 Coupe的吳姓男子（23歲）、駕駛黑色BMW 535的陳姓男子（23歲）二人涉嫌使用偽造牌照部分，依違反行使偽造特種文書罪嫌移送台北地檢署偵辦；新店警分局表示，為維護大眾行車安全，警方將持續執法作為，同時呼籲用路人確實遵守相關法規，以免荷包失血。
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