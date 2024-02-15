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初六開工...台中鐵板燒店疑氣爆傳巨響 民眾嚇壞：以為大地震

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黎民路鐵板燒店今清晨疑似氣爆。記者曾健祐／翻攝
台中黎民路鐵板燒店今清晨疑似氣爆。記者曾健祐／翻攝
大年初六各界紛紛開工，台中市南屯區黎民路今上午1間鐵板燒店疑發生氣爆，清晨7點多傳出爆炸去巨響後隨即竄出黑煙，警消獲報前往灌救所幸無人員傷亡，為求謹慎一度封閉黎民路南、北兩側，目前已恢復通行，詳細起火原因釐清中。

台中市第4分局今天上午7點多獲報，黎民路一段的鐵板燒店傳出火勢，有民眾聽見爆炸聲、目擊冒黑煙，消防人員到場拉水線灌救撲滅，詳細起火原因、財損等後續調查中。

警方指出，當時一共派3輛巡邏車、7名警力到場警戒，並將黎明路南、北兩側暫時封閉，針對周邊交通疏導，由於現場鐵板燒店今清晨店家尚未營業，並於員工或客人在內，所幸並未傳出人員傷亡。

附近社區住戶表示，一早7點40分聽見「蹦！」一聲巨響，直言還以為地震要來了，開窗查看才驚覺樓下一片都是黑煙，懷疑發生氣爆大家議論紛紛。

台中黎民路鐵板燒店今清晨疑似氣爆。記者曾健祐／翻攝
台中黎民路鐵板燒店今清晨疑似氣爆。記者曾健祐／翻攝
台中黎民路鐵板燒店今清晨疑似氣爆。記者曾健祐／翻攝
台中黎民路鐵板燒店今清晨疑似氣爆。記者曾健祐／翻攝

台中市 氣爆 爆炸

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