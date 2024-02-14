疑精神不濟！ 小貨車突撞路邊油罐車車頭幾乎全毀

雲林縣麥寮鄉台61線下方今天接近中午左右發生一起車禍，一輛小貨車突然衝撞停在路旁的油罐車，車頭幾乎全毀到難以辨識，目擊民眾驚呼「願平安」，警消趕抵現場救援，所幸駕駛沒有受困僅輕傷，酒測值為0，目前正由警方製作筆錄中。

目擊者當時行經該路段時見到2車已撞在一起，據了解，油罐車當時臨停在路邊，王姓男子駕駛的小貨車正行駛在外側車道，疑似因精神不濟，未注意車前狀況而釀禍，小貨車車頭猛烈撞擊油罐車左側車尾，零件散落一地，幸好駕駛及時逃出車外，只有輕傷。

雲林縣消防局今天上午11點34分接獲報案，救護人員出動至現場，年約40歲的王姓駕駛意識清醒，右大腿及小腿紅腫瘀血、擦傷，右手肘撕裂傷，由救護車送往麥寮長庚醫院救治；該事故由台西警分局警員黃永吉前往處理，雙方經酒測呼氣值為0，詳細肇事原因進一步釐清中。 一輛小貨車今天近午行經雲林縣麥寮鄉台61線下方，突然衝撞停在路旁的油罐車，車頭幾乎全毀到難以辨識，所幸駕駛僅輕傷。記者陳苡葳／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康