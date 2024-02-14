影／恆春沙灘車驚傳遊客翻車殞命 6好友墾丁年假變了調

沙灘車活動在屏東恆春半島一直未合法，官方雖強力取締，但仍有業者趁著農曆連假招攬客人，昨天驚傳遊客摔死重大意外。27歲古姓遊客與友人租賃沙灘車遊玩，昨天下午6時在恆春鎮四溝里一處私有山坡地行駛時不慎翻車，人被沙灘車重壓，同行友人急將古送醫，因顱內出血嚴重在晚上8時宣告不治，警方報請檢方相驗，釐清業者是否涉及傷害致死等刑責。

警方調查，住嘉義的古姓男子利用農曆年假與5名友人南下恆春半島度假，昨天下午6人向恆春鎮一家沙灘車業者租了6輛沙灘車，在四溝里山區一處私有山坡地騎玩，地勢有高低起伏，古姓男子駛至一處山坡地時，不慎連人帶車摔落翻車，沙灘車重壓身體受傷昏迷，同行友人見狀，合力將古抬出，開車急送恆春旅遊醫院，8時許傷重急救不治死亡，才向警方報案。

恆春警分局黃文智說，當時沙灘車行駛於山區，非屬道路範圍，無行車記錄器可了解當時情形，現場也無設置監視器，警方除請同行友人及沙灘業者到案說明，也擴大調閱周遭監視器釐清案情，另呼籲民眾勿違規行駛沙灘車，以免發生意外，全案今天報請屏東地檢署相驗，由檢察官認定業者是否有涉及傷害致死等刑責。

出租沙灘車帶遊客飆山或飆草原在墾丁國家公園區內行之有年，業者帶客路線包括水蛙窟、石牛溪和恆春赤牛嶺周邊山區，都是國家公園公有地，業者不會主動告知遊客違法、也未投保意外險，遭取締收到3000元罰單時，才知道事情大條，墾管處近年強力取締下已少見。

警方說，依法沙灘車禁止行駛於道路上，分局有編排專案勤務取締，昨天發生遊客摔死意外的地點是國家公園區外私有地，業者沒有公司營利事業登記、沒有保險和相關安全措施，遊客沒有保險，一旦發生重大意外事故，吃虧的還是消費者。