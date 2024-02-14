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影／騎士返鄉過年 「要給爸媽的紅包」卻噴大街 好心翁全撿得救了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在雲林工作，9日返家過節，未料騎機車行經中區時，意外將要包給父母紅包掉落在路面，21張千元鈔隨風噴飛，幸好有名陳姓老翁看到，協助幫忙撿拾後，交給警方失物招領，警方利用車牌號碼，通知林男到所領回現金，林男直呼「爸媽紅包得救了」，不斷致謝。

第一警分局繼中所在9日除夕上午11時許，接獲陳姓老翁（71歲）通報，他拾獲在中區建國路、八德街一帶，拾獲21張千元鈔希望員警協助聯繫失主，兩名員警聽聞陳翁描述情況後，向陳翁說明拾得物後續的處理程序，陳翁才放心離去。

警方認為，千元鈔應是民眾騎車時不注意掉落，春節期間正是處處需要花錢打理的時候，如發現身上的錢遺失，心中一定非常著急，立即調閱監視器找尋掉錢的民眾。

警方透過機車車牌，在30分鐘內，發現當時身穿黑衣騎機車行經該處的林姓男子（30歲），掉落該批千元鈔，趕緊通知林男到所領回。

林男透露自己在雲林工作，當天才搭火車回到台中要返家過節，好險這些錢有找回來，「不然爸媽的紅包錢不知道該怎麼辦」。

第一警分局長鍾承志說，農曆春節假期，台中警方配合全國啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，派出所24小時不打烊，統合協調義警、民防、義交、志工及守望相助隊等維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。

台中市林姓男子9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供
台中市林姓男子9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供
台中市林姓男子9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供
台中市林姓男子9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供
台中市林姓男子（左）9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供
台中市林姓男子（左）9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供
台中市林姓男子9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供
台中市林姓男子9日返家過節時，騎車時意外將要包給父母紅包的現金，掉落在路面，幸好有好心老翁拾回。圖／第一警分局提供

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