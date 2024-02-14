影／騎士返鄉過年 「要給爸媽的紅包」卻噴大街 好心翁全撿得救了

台中市林姓男子在雲林工作，9日返家過節，未料騎機車行經中區時，意外將要包給父母紅包掉落在路面，21張千元鈔隨風噴飛，幸好有名陳姓老翁看到，協助幫忙撿拾後，交給警方失物招領，警方利用車牌號碼，通知林男到所領回現金，林男直呼「爸媽紅包得救了」，不斷致謝。

第一警分局繼中所在9日除夕上午11時許，接獲陳姓老翁（71歲）通報，他拾獲在中區建國路、八德街一帶，拾獲21張千元鈔希望員警協助聯繫失主，兩名員警聽聞陳翁描述情況後，向陳翁說明拾得物後續的處理程序，陳翁才放心離去。

警方認為，千元鈔應是民眾騎車時不注意掉落，春節期間正是處處需要花錢打理的時候，如發現身上的錢遺失，心中一定非常著急，立即調閱監視器找尋掉錢的民眾。

警方透過機車車牌，在30分鐘內，發現當時身穿黑衣騎機車行經該處的林姓男子（30歲），掉落該批千元鈔，趕緊通知林男到所領回。

林男透露自己在雲林工作，當天才搭火車回到台中要返家過節，好險這些錢有找回來，「不然爸媽的紅包錢不知道該怎麼辦」。