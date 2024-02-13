嘉義男子整理魚塭遭活埋 送醫搶救

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉一處魚塭今天下午傳出工安意外，男子在魚塭監看挖土機工人施作時突然失去蹤影，工人發現他被埋於土方中，緊急聯絡消防隊，經消防人員及家屬持圓鍬、徒手挖掘搶救脫困，但男子已呈現OHCA，消防救護人員護送醫院急救。詳細事故原因由警方調查中。

縣消防局表示，今天下午2點19分接獲報案，東石鄉掌潭村掌潭活動中心附近發生創傷案件，立即派遣人車前往，抵達後發現有名53歲男性被土方埋住，消防人員與民眾利用圓鍬、徒手挖掘搶救，脫困後傷者已呈現OHCA，給予急救處置後，由救護車送往衛生福利部朴子醫院急救。

據悉，男子僱請挖土機工人進行魚塭整理埋設水管工事，挖土機施作沒多久突然沒見到男子身影，工人走下挖土機查看發現男子疑似遭土方活埋在魚塭，工人聯絡家屬並撥打119求救。

消救護人員趕到現場時已有4、5人持工具或徒手挖掘搶救中；消防員表示，由於事故地點土方濕軟、寬約3台尺空間狹小施救不易，男子又被埋得紮實、不好挖又擔心造成2次傷害，花費30分鐘左右看到腳部後，確定男子位置緊急協助脫困，男子呈現OHCA（Out-of-Hospital Cardiac Arrest），立即急救處置後，護送上救護車後送往醫院搶救。

男子不慎掉落魚塭遭土方活埋，消防員及民眾協力搶救脫困。圖／翻攝畫面
男子不慎掉落魚塭遭土方活埋，消防員及民眾協力搶救脫困。圖／翻攝畫面
男子不慎掉落魚塭遭土方活埋，消防員及民眾協力搶救脫困。圖／翻攝畫面
男子不慎掉落魚塭遭土方活埋，消防員及民眾協力搶救脫困。圖／翻攝畫面
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男子不慎掉落魚塭遭土方活埋，消防員及民眾協力搶救脫困。圖／翻攝畫面
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男子不慎掉落魚塭遭土方活埋，消防員及民眾協力搶救脫困。圖／翻攝畫面

工人 東石

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