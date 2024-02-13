台東男子騎車經花蓮自撞路邊貨車 頭部重創當場死亡

台東31歲胡姓男子今天騎機車由南向北行駛，下午6時許經過花蓮玉里鄉台9線277.6公里時，不明原因撞上停靠在路邊的小貨車，頭部嚴重受損當場死亡。該路段沒有監視器，警方將擴大調閱往來車輛的行車紀錄器確認車禍原因。

據了解，警消獲報趕到現場時，看到半毀的機車與地上的胡男，後者頭部受創過重甚至變形，已經明顯死亡，無送醫必要；胡男有佩戴安全帽，可能是車速快，撞擊力道太強，安全帽也無法阻擋傷害。