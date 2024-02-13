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外籍男昏倒「無名路」邊 龜山女警靠「這招」辨位呼救
38歲黃姓越南籍男子大年初三上午空腹就到桃園市龜山區一處涵洞工作，卻在中午被人發現倒地不起，民眾火速衝到附近大坑路上的桃市警龜山分局大坑派出所求援，女警陳安如立刻趕到場，發現黃男臉色慘白、全身並無酒氣，研判應是身體不適，由於當地無任何路標或明顯建物，陳員機警的要民眾去看「路燈編號」協助打119求救，終於順利讓救護員抵達，所幸黃男經救治後已無大礙。
龜山分局表示，昨天天氣回溫，正午時分有個民眾急忙跑進大坑所，表示有人倒在附近涵洞下，怎麼叫都沒反應，擔服備勤勤務的女警陳安如聞言立刻請民眾帶路趕到發現地點，果真見38歲越南籍黃姓男子仰躺在路旁且臉色慘白，面無酒容酒氣因此排除是酒醉路倒。
龜山分局說，陳員積極確認黃男生命跡象，並企圖以刺激方式喚醒，卻因語言不通無法得知黃男昏倒之因，話沒說完黃男又昏過去了，陳員於是請民眾協助撥打「119」，由於當地沒有明顯路標、門牌或建築物，陳員靈機一動查看路旁的「路燈編號」並告知救護人員，救護車順利到場檢傷，發現黃男因為空腹低血糖導致昏迷，送醫後無大礙。
大坑派出所長林稚軒說，同仁不僅主動積極幫助民眾且反應迅速值得嘉許，也呼籲民眾若發現身邊有需要幫助的人，請務必友善通報警察機關，落實推動「社區警政再出發」，警方也將努力達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的三大工作主軸，希望讓民眾們都能因為警察同仁的努力而感到安心，平安過年。
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