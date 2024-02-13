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尋芳客搶錢稱「拿錯」持刀噴辣椒水逃離遭路人制伏
去年1名張姓男子疑與外籍女子從事性交易後，拿走女子的手機等財務，再聯繫交易中介人，表明他想歸還拿錯的手機。女方稱，除了手機外，張還拿走現金12000元，雙方發生拉扯，路人見狀後制伏張並報案。台北地檢署偵辦，因監視器拍攝到張搶東西的畫面，並使用辣椒水及刀等物，依涉犯搶奪罪起訴張。
事件源於，去年張與1名女子從事性交易後，拿走女子的手機等財物，兩人因此發生衝突，當時女子躲避至對面的房間，張才離去。隨後，張再聯繫交易中介人，表明自己不小心拿錯手機，希望能歸還給女子。女方認為，除了手機之外，張還拿走房內現金12000元。
雙方見面後，張歸還手機，但否認拿走現金，女方為阻止張離開現場，數人再次發生拉扯衝突，張持刀並噴灑辣椒水，直到路人見狀暫時制伏張並報警。
檢方偵查，案發房間外的監視器拍攝到張與女子相互拉扯、張拿走某物的畫面，且張再次相約見面使用辣椒水及刀等物，依涉犯搶奪罪起訴張。
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