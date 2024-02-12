影／公寓夜竄濃煙民眾合力滅火 土城警上樓敲門喊避難

新北市土城區學府路一段一處公寓二樓昨夜突然竄出大量濃煙， 土城員警獲報到場，發現有些樓層門鈴壞了，快步衝上樓逐戶敲鐵門，大喊「下樓避難。」經熱心民眾合力持滅火器搶救，火勢在消防人車趕抵時火勢已熄滅，未造成人員傷亡。

土城警分局廣福派出所副所長張是婕昨天晚上9時許率員警張育銓執行巡邏勤務，前往土城區學府路一段處理事故時，突然看到一陣白煙，才正在納悶時，突然有民眾跑過來稱發生火災，但是不知道怎麼辦，看到警察巡邏經過趕緊跑來呼救，張是婕立即與張育銓奔跑前往巷底，發現起火點位於公寓二樓，除立即通報消防人員到場，也立即請巡邏員警張嘉晟、謝佳霖、許峻豪等人前來支援，並於周圍進行交通管制讓消防人員能夠快速到達現場。