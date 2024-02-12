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影／公寓夜竄濃煙民眾合力滅火 土城警上樓敲門喊避難
新北市土城區學府路一段一處公寓二樓昨夜突然竄出大量濃煙， 土城員警獲報到場，發現有些樓層門鈴壞了，快步衝上樓逐戶敲鐵門，大喊「下樓避難。」經熱心民眾合力持滅火器搶救，火勢在消防人車趕抵時火勢已熄滅，未造成人員傷亡。
土城警分局廣福派出所副所長張是婕昨天晚上9時許率員警張育銓執行巡邏勤務，前往土城區學府路一段處理事故時，突然看到一陣白煙，才正在納悶時，突然有民眾跑過來稱發生火災，但是不知道怎麼辦，看到警察巡邏經過趕緊跑來呼救，張是婕立即與張育銓奔跑前往巷底，發現起火點位於公寓二樓，除立即通報消防人員到場，也立即請巡邏員警張嘉晟、謝佳霖、許峻豪等人前來支援，並於周圍進行交通管制讓消防人員能夠快速到達現場。
張是婕看到正值休假的偵查隊員李明樺出現在現場，一問之下才知道是休假剛好在附近主動前來幫忙，現場看到鄰居自行拉水管及公用滅火器正在朝火警的地方噴灑，隨後與李員衝上5樓公寓挨家挨戶按電鈴、敲門疏散住戶，才避免發生人員傷亡，員警們都不敢掉以輕心，一直奔波忙到半夜才能暫時休息喘口氣，甚至有員警連晚餐裡的飯都只吃了一口，就立即衝到現場支援，在場民眾也跟警消們說聲「辛苦了。」
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