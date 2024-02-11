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桃園昨民宅大火3移工亡 女房東痛哭老屋沒了 控房客偷拉延長線釀禍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區中山北路一棟透天厝昨發生火警，疑因租住二樓的邱姓新住民太太煮飯時不慎發生爆炸釀災，導致3名移工死亡。女房東痛哭失聲，她表示，去年特別拉了大條電線給邱女煮飯，對方卻仍恣意拉延長線使用，最終釀嚴重火災，「不知道該怎麼辦」。

這起火警疑似因租住二樓的邱姓新住民太太，煮晚餐時要使用延長線，未料插頭一插就瞬間爆炸起火，邱女第一時間自行逃生，但樓上3樓有3人受困，消防人員入內後，在3樓階梯尋獲一名焦屍，另3樓還有1男1女命危送醫，仍傷重不治。大園警方事後將邱女帶回警所偵訊；初步調查，在3樓階梯發現的焦屍，為去年才剛失聯數月的44歲女性移工，起火原因仍待釐清調查。

女房東昨聞訊到場，表示租給二樓的這對林姓台灣丈夫與邱姓印尼籍新住民夫婦至少有20年，去年他們就曾因使用功率太高的暖氣發生爆炸，當時告知他們搬走，讓她修屋，詎料，林姓夫妻不僅拒搬還表示要老死在此，雙方雖然已無簽訂租約卻也趕不走他們。

今女房東再度回火警現場，痛哭說邱女因行動不方便，之前都在牆壁拉延長線使用，今年3月因「24小時不間斷」用電暖氣導致插座燒掉，姐姐還替邱女換新，並幫她在牆壁邊拉大條的電線讓她煮飯，千交代萬叮嚀不要再自己拉小電線「不然會爆炸」。

結果昨天不知為何，邱女仍拉延長線使用，結果導致爆炸發生，女房東說，邱女當時知道3樓有3個人在睡覺，自行跑下樓後最終釀整間屋子燒掉，讓女房東非常傷心，她和丈夫都是工人，房子也沒有保險，當年房子是公公蓋的特別留給老公，痛哭失聲「不知道該怎麼辦」。

女房東說，去年才在牆壁邊拉大條的電線讓邱女煮飯，千交代萬叮嚀不要再自己拉小電線「不然會爆炸」，卻仍釀禍。記者周嘉茹／翻攝
女房東說，去年才在牆壁邊拉大條的電線讓邱女煮飯，千交代萬叮嚀不要再自己拉小電線「不然會爆炸」，卻仍釀禍。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區中山北路一棟透天厝昨發生火警，疑因租住二樓的邱姓新住民太太煮飯時不慎發生爆炸釀災，導致3名外籍移工死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區中山北路一棟透天厝昨發生火警，疑因租住二樓的邱姓新住民太太煮飯時不慎發生爆炸釀災，導致3名外籍移工死亡。記者周嘉茹／翻攝
大園警方事後將邱女帶回警所偵訊；初步調查，在3樓階梯發現的焦屍，為去年才剛失聯數月的44歲女性移工，起火原因仍待釐清調查。記者周嘉茹／翻攝
大園警方事後將邱女帶回警所偵訊；初步調查，在3樓階梯發現的焦屍，為去年才剛失聯數月的44歲女性移工，起火原因仍待釐清調查。記者周嘉茹／翻攝

延長線 房東 爆炸

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