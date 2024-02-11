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微風運河公廁放鞭炮屎尿噴飛 馬桶被炸破洞 警追6屁孩

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市6名青少年今天凌晨帶著鞭炮及煙火，來到蘆洲區微風運河蘆堤籃球場1處流動廁所，他們涉嫌將鞭炮點燃後丟進廁所內，頓時火光四射，6人還在旁嘻笑還拿著手機錄影，保全聽聞聲響趕抵時，6人已一哄而散。蘆洲警方到場後發現公廁馬桶被炸破洞，目前已調閱監視器追查，詢後將依公共危險、毀損送辦。

有民眾在網路社群「黑色豪門企業」PO出一段影片，畫面中發現今天凌晨12時許在蘆洲區微風運河蘆堤籃球場1處流動廁所旁，有6名青少年手持手機開啟手電筒，其中1人打開廁所門，其他人則將攜來的鞭炮煙火點燃後丟入廁所內，公廁旋即發出火光及濃煙，還險些引燃塑膠製的流動廁所。

這群青少年還在旁大聲嘻笑並拿手機錄影，直到微風運河保全聽聞巨響前來查看時眾人才鳥獸散。蘆洲警方接獲保全報案立即趕抵，經查看發現流動廁所的馬桶遭炸破，廁所內也有燒灼痕跡，警方擴大調閱周遭監視器，目前已掌握涉案人身分，將逐一通知到案說明，詢後將依公共危險、毀損函送偵辦。

有6名青少年將攜來的鞭炮煙火點燃後丟入廁所內，公廁旋即發出火光及濃煙，還險些引燃塑膠製的流動廁所。圖／取自網路社群黑色豪門企業
有6名青少年將攜來的鞭炮煙火點燃後丟入廁所內，公廁旋即發出火光及濃煙，還險些引燃塑膠製的流動廁所。圖／取自網路社群黑色豪門企業
有6名青少年將攜來的鞭炮煙火點燃後丟入廁所內，公廁旋即發出火光及濃煙，還險些引燃塑膠製的流動廁所。圖／取自網路社群黑色豪門企業
有6名青少年將攜來的鞭炮煙火點燃後丟入廁所內，公廁旋即發出火光及濃煙，還險些引燃塑膠製的流動廁所。圖／取自網路社群黑色豪門企業
涉案的青少年還在一旁嘻笑及錄影。圖／取自網路社群黑色豪門企業
涉案的青少年還在一旁嘻笑及錄影。圖／取自網路社群黑色豪門企業

廁所 微風 馬桶

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