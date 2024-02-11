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影／樂極生悲！ 婦人與孩子放煙火 不慎燒毀頭份耶誕樹
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架，警方調查發現是陳姓婦人帶孩子放煙火，不料卻波及到耶誕樹，警方調查後將全案依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
昨天大年初一，頭份市上公園鬧區的耶誕樹裝置藝術晚間突然失火，在風勢助陣下，不到2分鐘整株耶誕樹就全部陷入火海，頭份消防分隊接獲通報趕往滅火，但到場時耶誕樹幾乎已被燒成骨架，消防人員拉水線將火勢迅速撲滅，現場還留有一堆燃放過的鞭炮。
警方根據路口監視器及查訪，發現是47歲的陳姓婦人與孩子到上公園放煙火，不料波及到耶誕樹引發火勢，全案依公共危險罪嫌追究責任。市公所在上公園的迎新耶誕樹由廠商承包並租用，陳姓婦人及孩子放煙火造成火警，後續也面臨賠償問題。
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