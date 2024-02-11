影／樂極生悲！ 婦人與孩子放煙火 不慎燒毀頭份耶誕樹

苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架，警方調查發現是陳姓婦人帶孩子放煙火，不料卻波及到耶誕樹，警方調查後將全案依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

昨天大年初一，頭份市上公園鬧區的耶誕樹裝置藝術晚間突然失火，在風勢助陣下，不到2分鐘整株耶誕樹就全部陷入火海，頭份消防分隊接獲通報趕往滅火，但到場時耶誕樹幾乎已被燒成骨架，消防人員拉水線將火勢迅速撲滅，現場還留有一堆燃放過的鞭炮。