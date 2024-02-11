快訊

過年塞車憋尿怎解？他喊「1物成救星」 一票人讚：男女皆適用

國事家事兩頭燒 蔣經國曾怨中興賓館、七海官邸不吉利

少少壓歲錢、年終如何理財？ 專家教你小錢滾出大金庫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／樂極生悲！ 婦人與孩子放煙火 不慎燒毀頭份耶誕樹

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架，警方調查發現是陳姓婦人帶孩子放煙火，不料卻波及到耶誕樹，警方調查後將全案依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

昨天大年初一，頭份市上公園鬧區的耶誕樹裝置藝術晚間突然失火，在風勢助陣下，不到2分鐘整株耶誕樹就全部陷入火海，頭份消防分隊接獲通報趕往滅火，但到場時耶誕樹幾乎已被燒成骨架，消防人員拉水線將火勢迅速撲滅，現場還留有一堆燃放過的鞭炮。

警方根據路口監視器及查訪，發現是47歲的陳姓婦人與孩子到上公園放煙火，不料波及到耶誕樹引發火勢，全案依公共危險罪嫌追究責任。市公所在上公園的迎新耶誕樹由廠商承包並租用，陳姓婦人及孩子放煙火造成火警，後續也面臨賠償問題。

苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市公所在上公園設置的耶誕樹及新年裝置藝術昨晚8點多突然失火，熊熊火焰將耶誕樹燒得只剩下骨架。圖／民眾提供

監視器 裝置藝術

延伸閱讀

頭份濱江街拓寬案獲內政部審議通過 爭取2026年通車

還地於民！竹南頭份解編50公頃公設 公辦市地重劃開發

抵押借款290萬險被騙 頭份當舖老闆機警助警逮16歲車手

防疫隔板用不著別丟掉 這校師生做成耶誕樹、許願卡

相關新聞

登山客獨攀嘉明湖途中突昏迷死亡 空勤今吊掛下山

台東縣消防局昨2月10日大年初一下午1點33分接獲報案，嘉明湖國家步道9.5公里處發現一名50歲陳姓男子昏迷，隨即通報救...

微風運河公廁放鞭炮屎尿噴飛 馬桶被炸破洞 警追6屁孩

新北市6名青少年今天凌晨帶著鞭炮及煙火，來到蘆洲區微風運河蘆堤籃球場1處流動廁所，他們涉嫌將鞭炮點燃後丟進廁所內，頓時火...

大年初二不平靜 台中同棟大樓發生地下室火燒車和救護事件

台中市1棟15層樓的集合住宅，今天凌晨4點17分接獲火警通報，地下3樓有2輛汽車被燒毁，同棟大樓消防局正調查是否有人為縱...

高雄男罵妹粗口對話貼網發洩構成家暴 犯這罪下場慘了

高雄市吳姓兄妹去年因細故生嫌隙，哥哥心生不甘在個人臉書動態中，張貼不雅文句辱罵妹妹，被依公然侮辱提告，法院判處哥哥罰金6...

百歲人瑞腳無力跌坐路邊 北市警護送回家過年

楊姓老翁日前在外散步，雙腳無力不慎跌坐路上，民眾見狀報警求助，警方趕抵，詢問身分赫然發現他正好活了100歲，確認意識清楚...

全年攔阻7.2億 新北警查獲2070人 最好騙手法曝光

為防制及打擊詐欺犯罪，新北市警局領先全國成立「詐欺防制辦公室」，針對各類型詐欺犯罪研商偵防策略進行有效打擊，去年共偵破詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。