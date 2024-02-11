高雄男罵妹粗口對話貼網發洩構成家暴 犯這罪下場慘了
高雄市吳姓兄妹去年因細故生嫌隙，哥哥心生不甘在個人臉書動態中，張貼不雅文句辱罵妹妹，被依公然侮辱提告，法院判處哥哥罰金6000元。
判決指出，吳姓男子在多人可見的網路上，公然張貼對妹妹的辱罵言論，已構成家庭暴力，但因家庭暴力防治法並無相關罰則規定，因此，全案僅依刑法公然侮辱罪，論罪科刑。
法官考量，吳男因兄妹細故，竟以不雅言詞「嘴賤」、「臭○○」、「破○○」等，於臉書個人動態張貼謾罵妹妹的LINE截圖，足以貶損妹妹在社會上的評價，且兄妹未能達成和解，依此判刑。
雷皓明律師指出，Line對話群組或網路社群，常是公然侮辱罪的溫床，在多人群組內謾罵，只要群組內有其他人能看到你侮辱別人的內容，也算公然侮辱；此外，如時下流行「貼圖、梗圖、迷因圖」也可能觸法，如是用私人對話框，就不符合公然侮辱要件。
「臉書網路虛擬世界，也有所謂的評價存在。」律師表示，只要當事人追究，就有機會成立公然侮辱；不過，當事人如要提告，須在事發6個月內，用書狀或口頭言詞向檢察官或警察局提出告訴，且應盡速蒐證留下具體證據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言