高雄男罵妹粗口對話貼網發洩構成家暴 犯這罪下場慘了

高雄市吳姓兄妹去年因細故生嫌隙，哥哥心生不甘在個人臉書動態中，張貼不雅文句辱罵妹妹，被依公然侮辱提告，法院判處哥哥罰金6000元。

判決指出，吳姓男子在多人可見的網路上，公然張貼對妹妹的辱罵言論，已構成家庭暴力，但因家庭暴力防治法並無相關罰則規定，因此，全案僅依刑法公然侮辱罪，論罪科刑。

法官考量，吳男因兄妹細故，竟以不雅言詞「嘴賤」、「臭○○」、「破○○」等，於臉書個人動態張貼謾罵妹妹的LINE截圖，足以貶損妹妹在社會上的評價，且兄妹未能達成和解，依此判刑。

雷皓明律師指出，Line對話群組或網路社群，常是公然侮辱罪的溫床，在多人群組內謾罵，只要群組內有其他人能看到你侮辱別人的內容，也算公然侮辱；此外，如時下流行「貼圖、梗圖、迷因圖」也可能觸法，如是用私人對話框，就不符合公然侮辱要件。