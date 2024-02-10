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出事啦！桃園7旬伯誤踩油門 連撞3車傷及一對母子才停住

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園趙姓男子今午載妻至蘆竹區南天宮參拜，在長興路一段的巷弄中找停車位時，疑因參香車擁擠，走走停停之際先擦撞前方轎車，一時心慌誤踩油門再撞向前方2輛汽車，又撞上路旁圍欄及行經1對母子才停下，所幸母子倆腳部受傷送醫無礙，至於肇事責任仍待蘆竹交通分隊釐清；警方呼籲，高齡者如遇身體不適、傍晚雨天夜間視線不良時及長途長時間開車等狀況，建議先停車休息，直到身體、精神狀況皆恢復或視線良好時再上路。

蘆竹警方表示，77歲趙姓男子今天下午2點多駕車搭載妻子前往蘆竹區長興路一段230巷內的南天宮初一參拜時，由於參香人車潮眾多，巷弄內狹小會車不易，前方走走停停之際，四處找停車位的趙男也因疏於注意車前狀況、未保持安全距離，當場與前方緩行的休旅車發生擦撞。

根據趙男車上的行車紀錄器顯示，他在擦撞前方路口停等休旅車的左後方竟未停下，反而向左駛離，當場撞上路口駛出的另部休旅車，又直直撞上停在路旁販售炭烤等食物的小貨車後，繼續誤踩油門向前衝，直往路旁水泥圍籬撞去，有4名男女見狀驚逃，當時帶著兒子的孟姓女子由於閃避不及，母子倆的腳部皆遭撞傷，所幸送醫後無礙；趙男酒測值為0，肇事責任仍待調查。

桃園77歲趙姓男子今午載妻至蘆竹南天宮參香時，擦撞前車未停下，卻又誤踩油門撞上前方另2車，還傷了1對母子，直到撞上路旁水泥護欄才停住，肇事責任仍待釐清。圖／警方提供
桃園77歲趙姓男子今午載妻至蘆竹南天宮參香時，擦撞前車未停下，卻又誤踩油門撞上前方另2車，還傷了1對母子，直到撞上路旁水泥護欄才停住，肇事責任仍待釐清。圖／警方提供
桃園77歲趙姓男子今午載妻至蘆竹南天宮參香時，擦撞前車未停下，卻又誤踩油門撞上前方另2車，還傷了1對母子，直到撞上路旁水泥護欄才停住，肇事責任仍待釐清。圖／警方提供
桃園77歲趙姓男子今午載妻至蘆竹南天宮參香時，擦撞前車未停下，卻又誤踩油門撞上前方另2車，還傷了1對母子，直到撞上路旁水泥護欄才停住，肇事責任仍待釐清。圖／警方提供

休旅車 桃園 車禍

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