1比1籌碼換現金 麻將休閒會館聚賭 警逮25人送辦
呂姓男子在新北市三重區力行路開設麻將休閒會館，卻掛羊頭賣狗肉，讓賭客以1比1籌碼換現金方式，供人賭博獲取營利。警方獲報於小年夜中午持搜索票前往搜索，當場查扣賭資、抽頭金11萬9600元、賭具，逮捕工作人員、賭客在內25人，依法送辦。
據了解，呂姓男子（41歲）在新北市三重區力行路開設麻將休閒會館，暗地卻以1比1籌碼換現金方式提供賭客聚賭。每位賭客入場前須先繳交200元「清潔費」，工作人員還會檢查賭客身上是否帶足現金，才會放行進入。為怕員警查緝，呂男還以「武功秘笈」教導工作人員如何規避警方查緝。
日前三重警方接獲檢舉派員前往蒐證，這個月8日中午12時30分時機成熟，警方持搜索票前往搜索，當場查獲工作人員2名、賭客23名共25人涉嫌賭博，查扣賭資10萬6600元、抽頭金1萬3000元、籌碼面額4萬8000元、麻將、電動麻將桌、監視器鏡頭、日報表等證物，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送呂男及工作人員；另賭客依刑法聚眾賭博營利罪、賭博罪移請偵辦。
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