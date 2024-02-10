1比1籌碼換現金 麻將休閒會館聚賭 警逮25人送辦

呂姓男子在新北市三重區力行路開設麻將休閒會館，卻掛羊頭賣狗肉，讓賭客以1比1籌碼換現金方式，供人賭博獲取營利。警方獲報於小年夜中午持搜索票前往搜索，當場查扣賭資、抽頭金11萬9600元、賭具，逮捕工作人員、賭客在內25人，依法送辦。

據了解，呂姓男子（41歲）在新北市三重區力行路開設麻將休閒會館，暗地卻以1比1籌碼換現金方式提供賭客聚賭。每位賭客入場前須先繳交200元「清潔費」，工作人員還會檢查賭客身上是否帶足現金，才會放行進入。為怕員警查緝，呂男還以「武功秘笈」教導工作人員如何規避警方查緝。