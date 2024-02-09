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搶拖吊生意爆火氣！司機持鐵棍威嚇擋道 搶輸同行炸鍋「好好過年」
農曆春節連假從昨天小年夜開始，國道車潮不斷，不過有人返鄉途中車子半路故障，車主等候拖吊車救援之際，竟還挨拖吊車司機酸「好好過年」。這是發生在國3苑裡路段的拖吊車搶生意衝突，一輛後來趕到現場的司機，不僅持鐵棍威嚇同行，見車主不願將拖吊生意給他，離去前還咒人年關難過。
國道特約拖吊車在國道趕時間搶生意情事屢見不鮮，不過昨有拖吊車司機「阿偉」爆料，昨早一名李姓拖吊車司機在國3南下153K苑裡路段執行拖吊作業時，遭後到1輛由交控中心通報的賴姓拖吊車司機以拖吊車擋道，下車後還怒氣沖沖持鐵棍威嚇，要求李男放棄這筆生意。
「阿偉」轉述李男說法，當時李男正將故障車拖掛上車，但對方卻以交控中心通報為由，持鐵棍威嚇他卸下故障車離開，但他以行規「先到先處理」潛規則力爭，故障車車主見自己車子已上拖吊車，也同意由他執行拖吊作業，雙方不歡而散之際，賴男竟還對車主大吼「你們就好好過年」，車主也無奈直呼「倒楣」。
對此，國道警方表示，在國道上執行拖吊作業，畢竟有很大的潛在危險性，一般拖吊車業者也都會依循「先到先處理」，交控中心僅會通報業者，並不會指定哪位拖吊車司機前往作業，除非是車主私下有指定拖吊車業者，呼籲拖吊車業者和氣生財，安全第一，爆火氣、爆粗口行為也有損行業形象。
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