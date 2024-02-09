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台南鹽水民宅除夕火警 2住戶一度受困 消防員架梯助成功逃生
台南鹽水一處連棟式建築民宅今中午傳出火警，民宅1樓及頂樓都有黑煙竄出，當下一度傳出2名男子受困，消防局獲報趕抵現場時，2人已逃到陽台待救，消防員趕緊利用雙截梯協助逃生，火勢約不到20分鐘即控制撲滅，所幸並無人員傷亡。
台南市消防局今上午約10點40分接獲報案指出，鹽水區清湶路一處連棟透天建築冒出濃煙，且屋內疑似有2名男子受困，趕緊出動2梯次共19車44人前往救援，消防人員抵達現場發現，建築為2層樓RC結構，3樓鐵皮加蓋，2名分別為50歲及45歲的男子已在陽台等待救援。
消防人員隨即佈水線防護，同時利用雙截梯引導2名待救男子順利逃生，火勢約20分鐘撲滅控制，起火點疑似在1樓後方廚房，初估燃燒面積約10平方公尺，因現場未裝設住警器，消防人員在火警處理結束後，也實施防火宣導。
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