聽新聞
test
0:00 / 0:00
難團圓！ 男離家多年不願歸 母留6字託警轉達
台北市一名許姓男子離家出走，3年多音訊全無，被通報失蹤人口，直至7日晚間騎車違規才被桃園市蘆竹警分局員警找到，家人獲悉他還活著興奮不已，但他拒絕返家或與家人聯繫，讓家人團圓夢碎，最後只能透過警方轉達思念。
蘆竹警方表示，交通分隊員警於7日深夜23時許巡邏行經中興路756巷口，發現許男騎乘機車跨越停止線，因此將其攔停路旁盤查，才發現失蹤人口身分。許男由於個人因素離鄉背井，移居桃園多年，這段時間靠著先前存款維生，未與家人聯絡，也未使用手機，所以被家人通報失蹤。
員警帶許男回辦公室撤尋，也聯絡許男家人報平安；許母得知兒子尚在人間放下心中大石，但得知兒子不願回家也不願與家裡聯絡，無法團員難免失落，最後只好託員警轉達「好好保重身體」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言