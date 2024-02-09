難團圓！ 男離家多年不願歸 母留6字託警轉達

台北市一名許姓男子離家出走，3年多音訊全無，被通報失蹤人口，直至7日晚間騎車違規才被桃園市蘆竹警分局員警找到，家人獲悉他還活著興奮不已，但他拒絕返家或與家人聯繫，讓家人團圓夢碎，最後只能透過警方轉達思念。

蘆竹警方表示，交通分隊員警於7日深夜23時許巡邏行經中興路756巷口，發現許男騎乘機車跨越停止線，因此將其攔停路旁盤查，才發現失蹤人口身分。許男由於個人因素離鄉背井，移居桃園多年，這段時間靠著先前存款維生，未與家人聯絡，也未使用手機，所以被家人通報失蹤。