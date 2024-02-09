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他離婚負氣離家20餘年父親過逝 警方協尋助小年夜返家團圓

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣吳姓男子20餘年前與妻子離婚吵架後負氣離家出去，與前妻及家人斷絕聯絡，多年前發生車禍，頭部嚴重受創，母親擔心兒子無法獨自生活，又父親去年病逝， 年邁母親過年思念兒子，家人報警協尋，嘉義縣民雄警分局新港聯合所警員經多方連繫，日前找到吳男小年夜返家與家人團圓， 共享天倫樂。　

陳姓男子報案指稱，從母姓的吳姓胞弟20餘年前，與妻子離婚吵架後離家，與前妻及家人斷絕聯絡，弟弟多年前1場車禍，頭部嚴重受創，父親去年5月病逝，臨終前念念不忘見其一面，年邁母親擔心兒子，盼兒子返家，報警協尋。

警方找到人在新北市的吳男後，通知吳男胞兄陳男到新港分駐所，協助雙方以視訊方式通話，陳男確認證實吳男是失散20多年的胞弟，通話過程兄弟哽咽，吳男語氣堅定向兄長表示，過年會返家與家人團聚。

新港聯合所所長徐孟輝、警員林亞穎清查轄區失蹤人口，訪視吳男親友，得知吳男目新北市從事木工裝潢，聯繫吳男，吳男不願透露居住所，僅願留下聯絡電話，警方告知吳男，父親去年5月病逝，臨終前念念不忘見其一面，年邁母親盼吳男返家，吳男聽聞後嚎啕大哭，願意與家人聯繫。

昨天小年夜，陳男帶回家團圓的吳姓胞弟到新港分駐所，感謝警方，吳男對警方積極協尋，助他離家20幾年後，能在年節返鄉見母親、兄長團圓，內心滿懷感激，感動頻頻拭淚，讓員警動容。

昨天小年夜，陳男帶回家團圓的吳姓胞弟到新港分駐所，感謝警方。記者魯永明／翻攝
昨天小年夜，陳男帶回家團圓的吳姓胞弟到新港分駐所，感謝警方。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民雄警分局新港聯合所警員找到人在新北市的吳男後，通知吳男胞兄陳男到新港分駐所，協助雙方以視訊方式通話。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民雄警分局新港聯合所警員找到人在新北市的吳男後，通知吳男胞兄陳男到新港分駐所，協助雙方以視訊方式通話。記者魯永明／翻攝

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