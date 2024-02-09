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北土南運 春節前偷倒 彰警逮4司機

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化報導

北斗警分局查獲溪州河川地被倒營建廢土。圖／民眾提供
北斗警分局查獲溪州河川地被倒營建廢土。圖／民眾提供
彰化縣嚴隔取締偷倒廢棄土，仍有業者利用春節前空檔偷倒，潘姓等4名曳引車司機將北部廢土載到溪州鄉河川地傾倒，「北土南運」還強調是「乾淨土」；彰化縣陳姓男子昨天將家中拆除的營建物，載到鹿港鎮三崙里傾倒，都被警方當場查獲。分別依違反區域計畫法、廢棄物清理法，裁罰司機、地主和相關人員。

北斗警分局成功派出所長陳福修說，民眾檢舉溪州鄉柑園村產業道路大型曳引車進出頻繁，疑似載運廢土回填農地，警方從路口監視畫面過濾可疑車輛，日前當場查獲4輛曳引車滿載廢土倒在面積約1公頃農地。

4名司機辯稱，這些都是工地開挖的「乾淨土」非廢棄土。73歲張姓地主也說，他找乾淨泥土回填農地，不是回填垃圾。環保局、水資處和農業處聯合稽查小組人員，要求出示傾倒土方的隨車證明、代清運處理公司申請傾倒許可等文件，地主和司機都拿不出來。

環保局依廢棄物清理法查扣4輛曳引車，依違反區域計畫法、廢棄物清理法裁處司機、地主等人。第四河川局表示，河川地任意傾倒土方妨害河川行水，經派員勘查傾倒地點非行水區，否則再依水利法開罰。

彰化警分局前天接獲報案，三崙里偏遠空地遭人傾倒廢棄物，警方趕到現場，查獲陳姓男子正將裝潢廢棄物傾倒在空地。他並沒有核發的廢棄物處理許可文件，警方依違反廢棄物清理法逮捕，陳姓男子自稱廢棄物來源為自家裝潢拆除的廢棄物，警方發現空地為國有地，也通知國有財產局中區分署人員到場，將倒偷倒行為提告竊佔。

國有地 廢棄物 農地

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