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小心違規！開車持方向盤亂拿手機噴3000元 國道警：有1模糊地帶

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
交通違規罰單照片。圖／取自臉書社團「路竹區大小事」
交通違規罰單照片。圖／取自臉書社團「路竹區大小事」

高雄臉書社團近日有網友貼出上月初的交通違規紅單，引來熱議，因這張罰單照片，並不易識出交通違規，需放大端詳才會清楚發現，該駕駛人握方向盤的手，還握著一支蘋果標誌iPhone手機，被國道監視器拍下後，讓眼尖的國道警放大截圖，依違反道路交通管理處罰條例開罰3000元。

「無論做何用途，只要是手持就屬違規！」國道公路警察局指出，該駕駛人違反道交條例第31-1條。警舉例，若駕駛人行駛時，被拍攝手持手機就算違規，但若是「使用支架」則有模糊地帶，不會開單。

至於，紅單違規事實欄上被標註「記1點」。

「新法自去年6月底已上路。」警指出，記點規定屬監理站權責管轄，道路交通管理處罰條例第63條，依對行車秩序及交通安全危害程度，記違規點數1點至3點，若駕駛人於一年內記違規點數每達12點者，吊扣駕駛執照二個月；二年內經吊扣駕駛執照二次，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。

對此，有網友也無奈留言，自己就曾在過港隧道往高雄方向，因手機看地圖，出隧道時被架設機台拍到；也有網友大嘆，「科技執法」讓違規無所遁形。

交通違規紅單。圖／取自臉書社團「路竹區大小事」
交通違規紅單。圖／取自臉書社團「路竹區大小事」
網友留言。圖／取自臉書社團「路竹區大小事」
網友留言。圖／取自臉書社團「路竹區大小事」

交通違規 國道 監理站 監視器 科技執法 警察

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