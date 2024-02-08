影／高雄壯漢碰撞外籍單車男 出手攙扶被認攻擊！不爽嗆「報警」

陳姓男子昨晚在高雄市裕誠路人行道和騎單車的外籍男發生碰撞，陳見對方摔倒趨前攙扶，被誤認要攻擊，雙方起口角發生推擠，外籍男雙腳遭單車鐵鍊刮傷，陳惱羞成怒嗆「報警」。警方趕抵，陳還大小聲，後被安撫帶回；因當街肢體衝突，被依違反社會秩序維護法送辦。

警方指出，陳姓男子（46歲）昨晚8時43分許在左營區裕誠路一家水果行前的人行道上，和騎單車經過的41歲的外籍男子發生碰撞，對方不慎摔倒，陳欲趨前將外籍男扶起，被誤認要攻擊，雙方發生口角及推擠衝突，外籍男雙腳遭自己單車鐵鍊刮傷。

當時一旁民眾試圖調解，陳卻高聲喊「我台灣的啦」，外籍男子對陳碎念「有病啊」，陳怒回「台灣的啦，我有病，報警啊」，轄區左營警分局警方獲報趕抵現場。