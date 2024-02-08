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2香鋪店囤超量炮竹 新北消防沒入近200公斤最高罰30萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝

新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在新北市林口及五股區兩家香鋪店查獲超量囤放炮竹煙火，當場查扣沒入共192.78公斤各類炮竹，依法對業者開處6至30萬元罰鍰。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，春節期間民眾常施放爆竹煙火增添年節氣氛，但爆竹煙火含火藥成分，亦有危險性，為維護農曆新年期間轄內公共安全，第二大隊派員加強查察轄內香鋪店有無超量囤放爆竹煙火。

昨天於新北市林口、五股兩區，查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火情勢，分別查扣總重量71.28公斤及121.5公斤爆竹煙火。其中五股香舖店還有38.12公斤沒標示認可的爆竹煙火。兩家香鋪店違反爆竹煙火管理條例規定，依法全數沒入，並對業者開處6至30萬元罰鍰。

第二大隊呼籲，店家應依規定販賣、儲存，民眾也要按說明施放，如違反規定可依爆竹煙火管理條例相關規定開處。同時，儲存、販賣爆竹煙火達管制量時，場所負責人也應投保公共意外責任保險，場所的位置及構造、設備也應符合「爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法」規範。

另外提醒一般民眾，如違規儲存、販賣達管制量以上，可開處6萬元以上150萬元罰鍰。民眾勿心存僥倖，囤放大量爆竹煙火，以免危害自身及公共安全。

新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在林口及五股區查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火，依法沒入開罰。記者曾伯愷／翻攝

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