聽新聞
test
0:00 / 0:00
2香鋪店囤超量炮竹 新北消防沒入近200公斤最高罰30萬
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天分別在新北市林口及五股區兩家香鋪店查獲超量囤放炮竹煙火，當場查扣沒入共192.78公斤各類炮竹，依法對業者開處6至30萬元罰鍰。
新北市消防局第二救災救護大隊表示，春節期間民眾常施放爆竹煙火增添年節氣氛，但爆竹煙火含火藥成分，亦有危險性，為維護農曆新年期間轄內公共安全，第二大隊派員加強查察轄內香鋪店有無超量囤放爆竹煙火。
昨天於新北市林口、五股兩區，查獲兩家香鋪店超量囤放炮竹煙火情勢，分別查扣總重量71.28公斤及121.5公斤爆竹煙火。其中五股香舖店還有38.12公斤沒標示認可的爆竹煙火。兩家香鋪店違反爆竹煙火管理條例規定，依法全數沒入，並對業者開處6至30萬元罰鍰。
第二大隊呼籲，店家應依規定販賣、儲存，民眾也要按說明施放，如違反規定可依爆竹煙火管理條例相關規定開處。同時，儲存、販賣爆竹煙火達管制量時，場所負責人也應投保公共意外責任保險，場所的位置及構造、設備也應符合「爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法」規範。
另外提醒一般民眾，如違規儲存、販賣達管制量以上，可開處6萬元以上150萬元罰鍰。民眾勿心存僥倖，囤放大量爆竹煙火，以免危害自身及公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言