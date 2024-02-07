疑搶快釀禍…公車「闖黃燈」撞飛騎士 客運公司還原現場畫面說話了

高雄三民大豐一路與建工路口處，昨天發生公車衝撞男騎士的車禍意外；40歲張姓公車駕駛疑見路口號誌燈閃黃，自慢車道搶快衝出，不慎衝撞在待轉區停等紅燈的46歲陳姓男騎士；事後，該公車所屬港都客運公司強調，張男離開停止線時，號誌燈仍閃黃，目前已停派張男工作，尚待釐清肇事始末。

從路口監視器畫面中，肇事港都客運公車疑在路口號誌燈閃黃最後一刻，自路口處竄出，公車右前方直接重擊陳男車後方，陳男當時根本來不及意識後方公車正面衝撞，就這樣毫無防備地連人帶車撞飛跌跪在地。

還原案發當時，路口處已有2輛轎車在快車道停等左轉，而港都客運公車從慢車道駛來，雖欲左轉，卻未切入待左轉的快車道停等，反倒疑似加速往前直衝，當發現前方停等區有男騎士時，已來不及煞停，直接正面衝撞。

事隔一天，港都汽車客運股份有限公司總經理戴道根對外表示，看過畫面後，他認為最主要是公車駕駛「闖黃燈」；不過，戴指出，在閃黃燈瞬間，有救護車從路口右邊竄出，所以路口機車騎士快速停下，公車駕駛在後頭卻傻傻跟上，因煞車不及就撞上去了。

戴道根坦言，從影像中可見，張姓駕駛確實「闖黃燈搶快」之嫌，有疏失之處。

對此，三民二分局表示，經酒測，兩名駕駛都無酒駕情事，初步研判，張姓公車司機闖紅燈肇事，將依道路交通管理處罰條例開罰。

由於，陳男遭公車撞上後，先是連人帶車噴飛翻滾，之後痛得起不了身，趴跪在路中央，這時，雖有救護車慢速從陳男前方駛去，但險些碰撞二度車禍，據消防局表示，該輛救護車車上已有大昌二路車禍傷患，正在執行勤務，因此未停下，隨後，消防局緊急派遣他輛救護車，將陳男送醫搶救。

「救人比較要緊！」戴道根指出，陳男肋骨有斷裂骨折現象，醫師建議陳男開刀，但陳男疑因醫藥費問題，選擇拒絕手術，戴表示，港都客運將負責處理傷者醫藥費問題，給予最好治療。

戴道根表示，他本人尚未與肇事司機面談，但已停派張男工作，因張男目前心理壓力不小，不適合開車外勤，尚待釐清肇事始末。