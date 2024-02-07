影／高雄公車撞趴機車騎士 救護車險再撞上

網傳高雄市三民區昨天發生公車撞機車車禍，公車疑闖紅燈，撞倒停等紅燈的機車騎士，正巧1輛救護車經過，險些再度撞上騎士，救護車因有勤務執行中未停下，另由其他救護車將騎士送醫。

據了解，昨天上午11時40分左右，陳姓男子（46歲）在高雄市三民區大豐一路與建工路口的機車待轉區停等紅燈，不料張姓男子（40歲）駕駛公車行駛慢車道疑闖紅燈，撞上陳男，致陳翻滾後趴在路中央受傷。

當時在建工路上正有1輛救護車，經過路口，陳姓騎士正好趴在救護車前，險些再度遭救護車撞上，幸救護車及時閃避才沒撞及騎士，但下秒救護車便離去，並通知另派救護車搶救。

警、消據報到場，發現陳姓騎士身體多處擦挫傷，將陳送去義大醫院大昌分院急救，發現他肋骨骨折。

警方對公車司機和騎士酒測，都無酒駕情事，初步研判是張姓公車司機闖紅燈肇事，依道路交通管理處罰條例開罰。

消防局表示，當時路過的救護車因執行任務，已響警笛聲載送病患，才無法停下救人。