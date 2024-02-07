受安置1年多...台南2歲男童返家3個月後遭虐死 檢起訴狠心雙親

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，警方依傷害致死罪，將生母及同居人送辦經檢方聲押獲准後，依涉家庭暴力之傷害致死、傷害罪嫌起訴。

警方調查，2歲多謝姓男童是43歲謝姓生母和32歲陳姓男同居人所生，去年10月18日晚間8點多2人從台南市一家平價飯店騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至11點多宣告不治。

警方認為男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上也有多處舊傷，院方懷疑男童生前遭凌虐。

據了解，男童父母一開始表示是男童是自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

台南地院指出，男童父母涉及成年人故意對兒童犯傷害致死等罪，但兩名被告均否認犯行，因有卷證資料及證人證詞佐證，足認兩人犯罪嫌疑重大。且兩人所述內容多有隱諱事實及細節，供述前後也有矛盾，就其犯罪過程及相關情節，並未完全陳述，審酌男童身體傷勢狀況、被告兩人就男童傷勢成因陳述及男童居住環境，足見陳述內容不可採。父母雙雙裁押，男童父親並禁止接見、通信。

據了解，男童先前已有通報不當教養紀錄及安置，去年7月才讓幼兒返家。台南市社會局表示，前年4月第1次安置該名男童，安置1年多在去年7月返家，之後每月至少派員訪視兩次，也有密切觀察。社工原安排10月19日晚間家訪，男童卻不幸在前一天發生憾事。