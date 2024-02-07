快訊

台糖肉片「複驗出瘦肉精」挨轟翻車 王必勝回應了

7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

過年搶蘋果特價！抽iPhone、MacBook折扣優惠 買福袋搶1元Apple大全配

受安置1年多…台南2歲男童返家3個月後遭虐死 檢起訴狠心雙親

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，警方依傷害致死罪，將生母及同居人送辦經檢方聲押獲准後，依涉家庭暴力之傷害致死、傷害罪嫌起訴。

警方調查，2歲多謝姓男童是43歲謝姓生母和32歲陳姓男同居人所生，去年10月18日晚間8點多2人從台南市一家平價飯店騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至11點多宣告不治。

警方認為男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上也有多處舊傷，院方懷疑男童生前遭凌虐。

據了解，男童父母一開始表示是男童是自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

台南地院指出，男童父母涉及成年人故意對兒童犯傷害致死等罪，但兩名被告均否認犯行，因有卷證資料及證人證詞佐證，足認兩人犯罪嫌疑重大。且兩人所述內容多有隱諱事實及細節，供述前後也有矛盾，就其犯罪過程及相關情節，並未完全陳述，審酌男童身體傷勢狀況、被告兩人就男童傷勢成因陳述及男童居住環境，足見陳述內容不可採。父母雙雙裁押，男童父親並禁止接見、通信。

據了解，男童先前已有通報不當教養紀錄及安置，去年7月才讓幼兒返家。台南市社會局表示，前年4月第1次安置該名男童，安置1年多在去年7月返家，之後每月至少派員訪視兩次，也有密切觀察。社工原安排10月19日晚間家訪，男童卻不幸在前一天發生憾事。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

2歲謝姓男童去年10月間由謝姓生母和陳姓男同居人騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，經院方急救仍宣告不治。圖／讀者提供
2歲謝姓男童去年10月間由謝姓生母和陳姓男同居人騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，經院方急救仍宣告不治。圖／讀者提供

傷害罪 台南 家暴 父母

延伸閱讀

56歲馬妞罹患12項病簽放棄急救書 「曬腫臉照」曝近況

56歲馬妞身罹12病簽放棄急救 「腫臉首現身」洩近況

影／二次車禍！高雄29歲男斑馬線闖紅燈 2機車先後撞上他

搶救人命！宜蘭縣消防局急救成功率29.50％ 創下歷年新高

相關新聞

沒醫德？網紅牙醫史書華酸鍾沛君「乳癌復發」不起訴

網紅「盾牌牙醫」史書華臉書粉專去年3月間遭檢舉下架，當時國民黨台北市議員鍾沛君曾揶揄「天道好輪迴，蒼天饒過誰」，不料該粉...

受安置1年多...台南2歲男童返家3個月後遭虐死 檢起訴狠心雙親

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上...

台糖豬肉片瘦肉精風波 台中、台南2地檢署按兵不動：關注中

台糖安心豚梅花豬肉片被台中市衛生局食安處檢驗出瘦肉精，因先前中央、地方數值不一引發互槓，風波延燒數日，針對過年前民眾關心...

曾當業務月入10幾萬…他缺錢闖空門拿菜刀殺死屋主 判16年定讞

新北市男子張晉維因缺錢花用，跑到桃園市隨機闖空門，卻被林姓屋主發現，雙方發生扭打，張拿菜刀刺進林的胸口，深度達20公分，...

檢察官太操釀出走潮 法務部：成立合理化工作負擔研議小組

檢察官「出走潮」連年發生，律師轉任檢察官人數遠低於轉任法官人數，檢方工作量不合理，是成因之一，法務部今天表示，鑑於電信詐...

「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣逾6千萬 北檢起訴3負責人等

自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」（EXP）集團，其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人「華爾街金童」毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。