影／高雄幣商交易泰達幣受騙！整袋千萬紙鈔只有2萬是真鈔

高雄李姓男子自稱是虛擬貨幣幣商，與買家約定交易泰達幣，對方提1袋紙鈔到場交易，他匯了價值千萬元泰達幣到對方的電子錢包，沒仔細清點鈔票，不料回家後，竟發現整袋紙鈔，只有每綑上、下張是真鈔，其餘全是假鈔，令他損失不貲。

高雄市刑警大隊今天表示，去年10月初，李姓幣商接獲買家聯絡要購買泰達幣，雙方約定在高雄市前金區某超商交易，1名鄭姓男子（36歲）自稱是買家，提1袋面額總共1000萬元的紙鈔到鈔商，李打開提袋看了一眼，沒當場點鈔，便將30萬5064顆泰達幣，匯到鄭的虛擬貨幣錢包，交易結束，2人便各自離去。

不料，李姓幣商回家點鈔，驚見每綑紙鈔只有上、下2張是千元真鈔，共2萬元真鈔，其餘全是「影視道具鈔」或「玩具鈔票」。他提著重約10公斤的假鈔報警，稱當時雖曾打開提袋，但看到有銀行的綑鈔帶，以為是對方剛從銀行提領出來的大鈔，才沒注意到裡面全是假鈔。

高雄市刑警大隊偵五隊追查全案後，11月初在台中逮捕鄭姓男子，他稱，只是幫人交易。警方並到他高雄鼓山區住搜索，查獲疑似受託報酬贓款。

據警方追查，鄭姓男子在網路Telegram，遇暱稱「大軍」的男子，要他開虛擬貨幣帳戶，利用他的虛擬貨幣錢包交易，成交後，可以獲10萬元報酬，鄭將自己申設的虛貨幣帳戶交給大軍，自己提1袋假鈔去超商和李姓幣商交易，泰達幣一匯進錢包，幕後的「大軍」便立即把泰達幣轉出，但只有錢包帳戶碼，泰達幣已匯向不明，將鄭男依詐欺罪嫌移送法辦。

高雄市警局表示，去年高雄警方查緝電信詐欺集團，共查獲261件2108人，2022年比較，增加37件347人。