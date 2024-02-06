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春節開車請注意！雲林公布「這9路段」 增設移動測速照相

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西警分局轄區內有拱範宮、安西府、太和武當北極殿、賜安宮、參天宮及海清宮等知名宮廟，春節期間進香遊客眾多；為減少意外，讓民眾春節安心出遊，警方在台17線、台78線及台61線快速公路共在9處車流大、車速快，易發生事故的路段，增設移動式測速照相，請車輛減速慢行，以免吃紅單。

警方指出，為維護春節期間各主要道路交通順暢與安全，即日起將在2條快速公路、省道及周邊道路易肇事路段，規畫9處測速照相執法地點，以不定時移動式測速照相方式，取締超速違規，維護春節連假交通安全。

警方指出，9處增設移動式測速照相執法地點分別為，台61線四湖段南下237.3K；台78線東向、西向5K；雲1線3K；雲3線3K；153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K、雲113線1.2K等9處。

台西警分局長李宗儒強調，規畫移動測速照相並非以執法為目的，而是希望能藉由公布移動測速照相路段，提醒用路人小心駕駛、減速慢行，防止交通事故發生，減少民眾傷亡及財產損失，確保春節及重要節日的交通及人車平安。

雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供
雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供
雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供
雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供
雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供
雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供
雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供
雲林沿海地區春節期間包括台17線及台61線等9處主要路段，增設移動式測速照相。圖／台西警分局提供

春節 測速 雲林

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