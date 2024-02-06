房租1500元付不出…八德獨居身障男陷困境 準警官伸援手

桃園市八德區一名王姓男子因單眼失明及領有身障手冊，尋找工作困難又居無定所，每月依靠中低收入戶等補助過日子，近日他找到月租1500元的房子居住，但仍難以負擔生活費用，對此2名「準警官」得知王男困境，主動提供物資，並轉介張榮發基金會申請急難救助補助，讓王男備感溫暖。

桃園八德警分局四維派出所2名員警陳彥廷、林季巖，服務期間表現優異，分別在2022年、2023年考取警察大學二技部，寒假期間不畏派出所勤務繁重，自請回原單位服勤，且積極關心社會弱勢。

日前兩人外出巡邏時，得知一名王姓身障人士獨居，便前往王男家中關懷，經了解，男子與前妻離婚後獨居生活，前妻及小孩也不再聯繫，因單眼失明、領有身心障礙手冊，尋找工作困難，僅依靠每月中低收入戶及身障補助過日子。先前因無法負擔房租，無固定住所，只好在公園、防空洞等處流浪，最近好不容易找到月租1500元的房子居住，但還是難以負擔就醫、日常生活費用。

對此員警得知王男生活困苦，主動由派出所提供泡麵、麵包等物資，並協助轉介張榮發基金會申請急難救助補助。另由欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義贊助提供壽麵等物資，四維派出所員警秉持關懷社會弱勢團體，分別送往台灣天主教新竹教區附設天使發展中心及八德老人照顧中心，讓弱勢族群感受到滿滿的溫暖。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線