快訊

下屆台南市長選戰開跑？這3人跨區動作頻頻 賴清德本命區挺誰受關注

老闆辦尾牙偏愛桌菜？ 職場老鳥曝4原因：Buffet光排隊就飽了

洗錢遭判1年2月…陳致中「聲請假釋過關」 高院裁定付保護管束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房租1500元付不出…八德獨居身障男陷困境 準警官伸援手

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名王姓男子因單眼失明及領有身障手冊，尋找工作困難又居無定所，每月依靠中低收入戶等補助過日子，近日他找到月租1500元的房子居住，但仍難以負擔生活費用，對此2名「準警官」得知王男困境，主動提供物資，並轉介張榮發基金會申請急難救助補助，讓王男備感溫暖。

桃園八德警分局四維派出所2名員警陳彥廷、林季巖，服務期間表現優異，分別在2022年、2023年考取警察大學二技部，寒假期間不畏派出所勤務繁重，自請回原單位服勤，且積極關心社會弱勢。

日前兩人外出巡邏時，得知一名王姓身障人士獨居，便前往王男家中關懷，經了解，男子與前妻離婚後獨居生活，前妻及小孩也不再聯繫，因單眼失明、領有身心障礙手冊，尋找工作困難，僅依靠每月中低收入戶及身障補助過日子。先前因無法負擔房租，無固定住所，只好在公園、防空洞等處流浪，最近好不容易找到月租1500元的房子居住，但還是難以負擔就醫、日常生活費用。

對此員警得知王男生活困苦，主動由派出所提供泡麵、麵包等物資，並協助轉介張榮發基金會申請急難救助補助。另由欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義贊助提供壽麵等物資，四維派出所員警秉持關懷社會弱勢團體，分別送往台灣天主教新竹教區附設天使發展中心及八德老人照顧中心，讓弱勢族群感受到滿滿的溫暖。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

桃園市八德區一名王姓男子因單眼失明及領有身障手冊，尋找工作困難又居無定所，每月依靠中低收入戶等補助過日子。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一名王姓男子因單眼失明及領有身障手冊，尋找工作困難又居無定所，每月依靠中低收入戶等補助過日子。記者周嘉茹／翻攝
八德警分局2名「準警官」得知王男困境，主動提供物資，並轉介張榮發基金會申請急難救助補助，讓王男備感溫暖。記者周嘉茹／翻攝
八德警分局2名「準警官」得知王男困境，主動提供物資，並轉介張榮發基金會申請急難救助補助，讓王男備感溫暖。記者周嘉茹／翻攝

前妻 獨居 身障

延伸閱讀

獨居老翁長年睡在神桌下 警方送暖協助轉介張榮發基金會

張榮發慈善基金會捐助7人座車 助安仁家園孩童就醫交通

9口僅靠1人當搬運工維生 男癲癇倒家門警意外發現伸援

桃園八德三號社宅辦入厝 坐擁健身房、圖書館 環境優質

相關新聞

台76線車父子雙亡！家屬頓失經濟 泣訴：大二長女想放棄學業

72歲與48歲的王姓父子昨到彰化批購水果，行經台76線遭黃姓男子駕大貨車追撞，小貨車失控撞擊護欄後掉落12公尺下排水邊坡...

影／北市路樹突倒塌…8旬婦路過遭砸腦震盪送醫 驚險畫面曝光

台北市信義區仁愛路4段452巷一棵路樹，今中午近12點斷裂倒塌在車道，82歲陳姓老婦徒步行經遭壓倒地，輕微腦震盪無明顯外...

房租1500元付不出…八德獨居身障男陷困境 準警官伸援手

桃園市八德區一名王姓男子因單眼失明及領有身障手冊，尋找工作困難又居無定所，每月依靠中低收入戶等補助過日子，近日他找到月租...

影／高雄機車騎士遭攔檢謊報身分 原來是逃逸移工怕被逮

高雄橋頭分駐所員警上周六晚間10時許於橋新六路執行路檢勤務時，攔查一名29歲越南籍陳姓男機車騎士，陳男當時因逃逸移工身分...

城林橋上突來一陣怪風 貨車疑飄移失控撞分隔島翻覆

30歲廖姓男子今天上午駕駛小貨車行經土城區城林橋時，疑因橋上突然颳起一陣強風，小貨車遭強風吹拂搖晃，失控撞上分隔島後當場...

影／17男女擠一屋玩天九牌 高雄警破門垃圾桶翻找賭具

春節來臨，高雄警方查緝賭場，今天在前鎮區查獲天九牌賭場，發現17名男女擠一屋子聚賭，一聽警方破門，趕緊將天九牌丟進垃圾桶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。