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馬尾女警蹲國3取締超速 網友：過年快到了？國道警：重點取締嚴重超速

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

網傳照片，一名國道馬尾女警蹲坐護欄外持測速槍，引發民眾議論。國道警察第七大隊今天說明，「嚴重超速」一直是警方重點取締違規項目之一，該大隊不定時不定點編排員警在多事故路段取締超速違規，目的是在「遏止違規行為，減少交通事故傷亡」，維護用路人安全。

網傳照片，一名女警蹲在國道三號大甲收費站舊址旁護欄外，持測速槍取締，有網友感嘆過年到了，也有人說女警可憐。

第七大隊表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則，測速取締標誌「警52」在高速公路、快速公路應於300公尺至一千公尺前，設置此標誌；此次員警穿制服依勤務分配表規劃路段，以手持式雷射測速器在執勤安全、適當地點，採適合方式執行科技執法取締超速違規，員警為增加儀器穩定性蹲坐方式執勤，且於上游約800公尺處（159.5公里）有依規定設置「警52」標誌，執法均依相關規定並無違誤。

第七大隊呼籲，駕車時應依速限行駛，若超速40公里以上，依道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。

國道警察第七大隊表示，員警穿制服依勤務分配表規劃路段，以手持式雷射測速器在執勤安全、適當地點，採適合方式執行科技執法取締超速違規，執法依相關規定並無違誤。圖／警方提供
國道警察第七大隊表示，員警穿制服依勤務分配表規劃路段，以手持式雷射測速器在執勤安全、適當地點，採適合方式執行科技執法取締超速違規，執法依相關規定並無違誤。圖／警方提供

國道 標誌 測速

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